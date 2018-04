“Los tres fueron asesinados…Evo dio la orden desde Venezuela”, afirma exfiscal del caso Rozsa

El Gobierno alista defensa ante CIDH y exfiscal apunta a Evo

El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró ayer que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el denominado “caso terrorismo” del hotel Las Américas no es conclusivo y que incluso pudo haber sido un error por parte de ese organismo internacional que se admita el caso.

“En primer lugar, observamos que no se trata de un informe de admisibilidad y el Estado puede presentar descargos”, dijo Arce a los medios, y apuntó que la admisión de la denuncia por parte de la CIDH “no es una situación conclusiva”, por lo que “observamos que la CIDH no haya constatado que no se han agotado los procesos internos”. “Nosotros observamos que la CIDH posiblemente cometió una equivocación al no haber constatado de que no se agotaron los procedimientos internos”.

El Ministro de Justicia aseguró que los procesos internos “están pendientes y se encuentran dilatados por el accionar de algunos peticionantes que evitan que el proceso avance”. Agregó que la admisión del fallo se trata “simplemente de un informe de admisibilidad, que abre un periodo donde el Estado pueda presentar sus descargos y su versión de los hechos”.

Ayer, el presidente Evo Morales cuestionó la decisión de la CIDH y señaló que si la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009”.

LA MADRE DE DWYER PRESENTÓ LA PETICIÓN

La CIDH admitió el “derecho de petición” presentado por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos.

El 24 de febrero pasado, la CIDH admitió la denuncia contra el Estado boliviano por la violación de derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial de tres ciudadanos extranjeros en el denominado “caso terrorismo” que tuvo lugar en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.

SOSA RATIFICA QUE HUBO EJECUCIÓN EN LAS AMÉRICAS

El exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa, en entrevista con radio Fides desde Brasil, indicó que “los tres muertos del hotel Las Américas fueron ejecutados por el Gobierno”, al referirse a los fallecidos Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés.

“Los tres fueron asesinados y ante este hecho tomé conciencia y decidí marcharme, porque un muerto más para el Gobierno no es problema”, mencionó y agregó que “quien ordenó y tuvo conocimiento del todo el operativo fue el presidente Morales, quien estaba en Venezuela”.

Sosa ratificó su versión de que “el día del operativo en el hotel Las Américas estaban presentes Raúl García Linera, Carlos Núñez del Prado y (Luis) Clavijo y ellos conocen todos los detalles (…) a mí nunca me comunicaron del operativo”. Asimismo, ratificó que “el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tiene un pacto de sangre con Evo Morales y con el Gobierno, por eso no lo tocaron en el caso de terrorismo”.