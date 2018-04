Tito el Bambino, muy conmovido por los niños del Oncológico

El reguetonero visitó la sección de pediatría del hospital, donde cantó y conversó con los pequeños durante más de dos horas.

El cantante puertorriqueño, que está en Santa Cruz promocionando su concierto del 20 abril, compartió de cerca con sus fans e hizo una visita solidaria al Hospital Oncológico.

El reguetonero visitó el área de pediatría del hospital, donde estuvo por más de dos horas cantando y conversando con los pequeños de 17 habitaciones. Al salir del área, el boricua se mostró conmovido y llegó a las lágrimas.

“Hace falta tratar con más agresividad las consecuencias de esta enfermedad. No digo que no se haga nada, pero hay que hacer más. Ahí dentro había un niño que estaba tan deprimido que no quería ni encender la televisión. Gracias a Dios logramos animarlo un poco, pero necesita apoyo sicológico. Si no tenemos recursos, apoyemos con tiempo”, pidió Tito El Bambino a la sociedad y a las autoridades.

El artista no precisó si entregará ayuda económica, pero confirmó que regresará a visitar a los pequeños en su próximo arribo a Santa Cruz para su actuación.

Cantó para los pequeños que padecen este mal

Permaneció por más de dos horas en la sala de pediatría del Hospital Oncológico

Al concluir del recorrido brindó entrevistas a los medios de comunicación

Fuente: PAT, El Deber