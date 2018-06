Al parecer la actriz quería que dos de sus hijos participaran en la secuela de Maléfica, pero a Brad no le gustó la idea

Brad Pitt complica más su divorcio; le niega esto a Angelina Jolie | Foto: AP

Por: Dian Lozano

Angelina Jolie quería que Maléfica 2, cinta que actualmente se está filmando en Londres, fuera una aventura familiar al elegir a su hija Shiloh y su hijo Knox para la secuela, ya que su hija Vivienne apareció en la primera parte que salió en 2014.

Esto pareció no gustarle a Brad Pitt, quien se negó a permitir que los dos niños participen en Maléfica 2, según reveló una fuente a la revista Us Weekly, quien además dijo que “los niños están siendo utilizados como peones”.

La ex pareja conocida como Brangelina tiene seis hijos: Maddox de 16 años, Pax de 14, Zahara de 13, Shiloh de 12 y los mellizos de 9 años Vivienne y Knox.

La fuente también contó a la revista que se suponía que los niños estarían 2 semanas en Londres con Angelina y luego regresarían a Los Ángeles con Brad, pero ella cambió los planes.

Us Weekly no explicó por qué cambió los planes, pero la fuente consultada dijo que el actor argumentó que no era justo.

La publicación también agregó algunos detalles de la custodia de los mejores, por ejemplo, Brad tiene permitido, desde el 27 de junio hasta el 1 de julio, ver a sus hijos durante 10 horas al día mientras esté un terapeuta presente.

Angelina Jolie y sus hijos. Foto: AP/AFP/EFE

Luego, del 8 al 14 de julio, el actor pasará cuatro días consecutivos con los niños, también con un terapeuta presente, y en los últimos días de julio el actor tendrá a todos sus hijos durante una semana en Los Ángeles, California, donde reside.

La fuente también reveló que Brad y Angelina no hablan entre sí y que su relación no es nada civilizada.

Cabe mencionar que el acuerdo de custodia al que han llegado los actores, después de meses de desacuerdos, es temporal y el próximo 13 de agosto volverán a reunirse para tratar de llegar a un entendimiento.

Hace unos días se dio a conocer que el actor podría pasar el Día del Padre con sus hijos en Londres, pero ese mismo día, la actriz estuvo en Irak para hablar sobre los refugiados sirios.

Otra fuente contó a la revista People que Brad Pitt “ha estado extrañando a sus hijos como loco”. Y que estar tan cerca de ellos en Londres y no verlos a menudo, definitivamente ha sido doloroso para él.

Fuente: www.soycarmin.com