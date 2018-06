¿Gobierno metido en protesta de alcaldes? Vallejos reconoce que habla “permanentemente” con ministro Romero

La Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz ) tiene el aval de la Policía y el Gobierno para llevar adelante su protesta por el pago de regalías ante la Gobernación Departamental. Así lo dio a entender el presidente de Amdecruz, Rodolfo Vallejos, quien aseguró que mantiene una comunicación permanente con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La afirmación surge a raíz de un video que circula en redes sociales en la que se lo ve supuestamente sosteniendo una comunicación con Romero a quién le pide garantías para los bloqueadores que mantienen aislada la urbe cruceña de cuatro carreteras provinciales.

“Hablo a cada rato con el ministro; hablamos esta mañana, hace rato y más tarde también; y no solamente con Romero sino con otros ministros. (…) El bloqueo tenemos que coordinar con el ministerio (de Gobierno), porque hemos hecho un fuerte reclamo contra la Policía y el ministro, por gasificar a los alcaldes y concejales”, aseveró Vallejos.

Para el alcalde de Cabezas del MAS y representante de los municipios cruceños, no tiene nada de extraordinario la comunicación con las autoridades, porque entiende que debe haber coordinación, a su vez, señaló que la Policía debe respetar su derecho a la protesta.

“La Policía no está para maltratar a la gente, hay una demanda justa y legítima de los alcaldes al Gobernador, no se puede hacer gestión sin plata, hay quiénes tienen la plata y no desembolsan”, añadió.

Vallejos espera que hasta esta tarde se logre algún avance respecto al pago de regalías por parte de la Gobernación, y añadió que seguirán en reuniones con autoridades del Gobierno también.

EL DEBER / Rafael Veliz