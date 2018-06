Helena Bonham Carter recurrió a la astrología antes de conocer a sus compañeras de reparto en ‘Ocean’s 8’

Las actrices de la película sufrieron el acoso de algunos medios, que deseaban que hubiese rencillas entre ellas.

A veces pensamos que las celebridades nunca tienen debilidades, pero cuando nos cuentan cómo se sienten realmente, nos ayudan a desmentir esta suposición. Porque poco importa que seas una actriz exitosa cuando se trata de enfrentarse a un proyecto como Ocean’s 8, una película en la que participan estrellas de la categoría de Sandra Bullock, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter o Sarah Paulson.

Quizás por eso, por la idea sexista de que las mujeres no pueden ser amigas (y mucho menos cuando son exitosas), desde que se anunció el rodaje de la saga, algunos medios han buscado posibles rifirrafes entre las actrices.

Lo contó Anne Hathaway hace unas semanas. “Ciertas personas de los medios de comunicación querían que nos peleáramos, que todo fuera una competición, que hubiera peleas de gatas, pero estuvimos colaborando todo el tiempo“, explicó la actriz. “Ahora, somos amigas. Y nos queremos las unas a las otras de forma sincera. Es algo precioso”.

Y añadió. “No sé por qué pensé que [la amistad entre mujeres] no podría trasladarse al lugar de trabajo. Imagino que porque me metieron en la cabeza ese mito, pero todas hemos tenido una experiencia que lo desmiente”.

En cualquier caso, ahora Helena Bonham Carter ha reconocido que recurrió a los astros para enfrentarse a esta experiencia. “Hice algo de astrología. Busqué los cumpleaños de todas para saber con quién me llevaría mejor. No pensé nada sobre nadie con anterioridad, solo quería saber qué iba a ocurrir. Puede ser muy útil”, reveló junto a sus compañeras de reparto en el programa The Graham Norton Show.





Sandra Bullock también reconoció que al principio no fue fácil. “Se suponía que no nos íbamos a llevar bien. Mi publicista recibió un correo de un tabloide diciéndole que habían oído que yo no me llevaba bien con nadie en el set, y me lo tomé de manera personal hasta que me di cuenta de que todas habíamos recibido ese correo. Todos querían que nos llevásemos mal, pero no es cierto”. Helena Bonham Carter le dio la razón. “Ellos querían que se diese el cliché del grupo de mujeres que no se llevan bien, pero no se lo hemos concedido”. ¡Bravo por ellas!

