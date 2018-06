Qué pasa si tomas la píldora del día siguiente con demasiada frecuencia

“El sexo sin protección fruto del abuso de sustancias es un problema muy extendido”, afirma la Dra. Wilken-Jensen con un suspiro. “Por fortuna, las sustancias no influyen demasiado en los efectos secundarios a largo plazo, pero pueden provocar vómitos o dolor estomacal severo a causa del alcohol o las drogas. Y eso definitivamente afecta el modo en que funciona la píldora, porque si vomitas o tienes diarrea no funciona con la misma eficacia, o puede no tener siquiera oportunidad de funcionar antes de salir de tu cuerpo. Por lo demás, no hay interacción alguna entre las drogas o el alcohol y la píldora del día siguiente”.