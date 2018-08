Ahora “le peló” Percy ¿se va a ir?

eju.tv / 24 agosto.- El escándalo por denuncias de irregularidades en contratos, toca ahora al polémico alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, esta vez por los convenios que firmó con la empresa MAHS (publicidad para el municipio) y que admite “fue un error”, según dijo ayer durante su intervención en la sesión del Concejo Municipal, comprometiéndose a considerar la rescisión del contrato con dicha firma.

En la sesión de Concejo convocada ayer para conocer un informe sobre el cuestionado convenio por letreros con MAHS, Percy aceptó que existen problemas. “No es la primera vez que le pelamos, para aprender es pelándole”, dijo el alcalde, quien fuera crítico con su colega de Cochabamba, Jose Maria Leyes, a quien incluso -sumándose al discurso del MAS- le pidió que se vaya del cargo cuando estalló la denuncia por la compra de mochilas chinas. “Le pelaste hermano, te gustó la plata, good bye”, le espetó en esa oportunidad.

“Por eso no hay que escupir para arriba” le dicen ahora a Percy, y así como él pidió a su colega y “amigo” Leyes que se retire, ahora que le toca admitir sus “errores” (podrían ser delitos por contratos irregulares) ¿se va a ir? le desafía el exconcejal cruceño Leonardo Roca Eguez de Nuevo Poder Ciudadano (NPC), a través de la red social.

Y no es el único, en las ultimas horas se escucharon voces de diferentes sectores que critican la posturas asumidas en reiteradas ocasiones por el alcalde cruceño a favor del Gobierno de Evo Morales, sumando sus críticas a las del partido oficialista cuando de “sepultar” a opositores procesados se trataba. Tambien recuerdan y el propio Percy lo admitió ayer, no es la primera vez que “le pelamos”, antes hubo el caso del famoso dron y otros más, por los que el alcalde no fue denunciado por el MAS ni acosado con procesos por el Gobierno central. (L.M. / eju.tv)

