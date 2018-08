ANP rechaza amenaza a libertad de expresión, ante nuevo intento de Evo para “controlar” a medios

Nuevo intento gubernamental para regular contenidos informativos. El presidente Evo Morales ayer dio a conocer en Chuquisaca, la intención de su gobierno para aplicar una ley que sancione “la mentira en Bolivia”, dirigida a empleados públicos y medios de comunicación • La organización de prensa asegura que la medida sería retrógrada y la comparó con un medio represivo de la Inquisición.

ANP rechaza amenaza a libertad de expresión

LA CENSURA PREVIA ES UN ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

El Diario/ La Paz

Crear una ley contra “la mentira” va en contra de los tratados internacionales y de la Constitución, que garantizan el ejercicio de libertades y el desarrollo humano, afirma, en partes sobresalientes, un comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en respuesta a la propuesta anunciada ayer por el presidente Evo Morales, en Chuquisaca, en sentido de sancionar lo que su gobierno considera “noticias no verídicas”·.

En el documento de respuesta, la ANP hizo público su rechazo al intento y expresó profunda preocupación por lo que sería un nuevo atentado contra la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales respecto a los derechos humanos, de los que Bolivia es signataria. Anotó que la medida sería retrógrada, como volver a la Inquisición.

La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es clara y concreta al declarar lo siguiente: “Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión, reconocida en los instrumentos internacionales”.

Asimismo, la ANP recuerda que existe una diferenciación entre comunicación informativa de los hechos y comunicación de ideas o pensamientos. Los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba y están ampliamente amparados por la CPE, en el Art. 107, donde claramente se expresa que “los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas, medios de comunicación y su ley”. (Ley de Imprenta).

“Los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, por su subjetividad, no necesariamente son demostrables en su exactitud, y pedir pruebas sobre la veracidad de todo lo que se diga, piense o crea, significa censura previa y es totalmente incompatible con la libertad de expresión”, manifiesta el documento.

Morales considera que crear una ley “contra la mentira” es una forma de complementar la Constitución Política del Estado (CPE).

“El Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo) está constitucionalizado. Ya hicimos una ley, ley contra la corrupción. Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación, un reglamento a la Constitución. Contra flojera, no sé cómo (…)”, advirtió.

Morales busca “ley contra la mentira”

ANP rechaza intención de atentar contra la libertad de expresión

• Mientras varios sectores rechazan la intención del mandatario, se registran más ataques al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.

MEDIOS ESCRITOS DEFIENDEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

EL DIARIO

MÁS OPINIONES

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos indicó que esta intención tiene la finalidad de continuar una persecución política contra los opositores que piensen distinto al Gobierno oficialista, o en el caso de que realicen una denuncia en contra de las autoridades del Estado.

El legislador hizo una comparación con las normas que se aprobaron por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, específicamente la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que fue aprobada en noviembre de 2017.

Esta norma establece que sus mecanismos suprimen el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y fomentan la censura y la autocensura al otorgar al Estado el poder para sancionar a medios de comunicación tradicionales y digitales, bloquear sitios de internet, eliminar contenidos, revocar licencias e imponer penas de cárcel de hasta 20 años.

El expresidente Carlos Mesa dijo que esta norma es innecesaria ya que el Código Penal sanciona las calumnias que es equivalente a decir una “mentira”. Advirtió que la justicia no funciona ya que está bajo el poder político.

ATAQUES

En los últimos días de forma recurrente se suscitaron hechos en contra del trabajo de los medios de comunicación y los periodistas.

Uno de esos hechos fue la retención obligatoria que sufrieron varios periodistas que acompañaron a la Comisión Internacional del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza que trató de entrevistarse con los colonos del Polígono 7 en el Tipnis.

Unos días después, la ministra de Comunicación, Gisela López, cuestionó a un presentador de un programa de televisión por la forma de entrevistar a un dirigente indígena y observó los términos que utilizó el comunicador al referirse al mismo, lo que reflejó la intención del Gobierno de imponer censura a los medios y atentar contra la CPE y la Ley de Imprenta que protege el derecho a la libertad de prensa sin previa censura, cuestionó el constitucionalista, Williams Bascopé.

“Es un total despropósito y un atropello a la Constitución, lo que hizo la Ministra de Comunicación, llamar a un programa de televisión con palabras disfrazadas -con respeto- poniéndole un barniz pero con un contenido de censura e incluso de abuso de poder, vulnerando la libertad expresión, de prensa y de todo ciudadano”, manifestó Bascopé.

URQUIZU HABLA

DE ODIO

Ayer, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, nuevamente arremetió contra los medios de comunicación y esta vez acusó a dos de ellos de sembrar “odio” contra los campesinos.

“Como masista me pregunto: qué delito hemos cometido para que opositores, con la vocería de los medios de comunicación como Página Siete y Correo de Sur, siembren tanto odio y tanto rencor contra el campesinado, contra el sombrero, contra la abarca, contra el poncho”, manifestó.

Aseguró que siembran “odio” identificando como autoritarios a los representantes del sector campesino. Pero, “yo siento que no es ser autoritario trabajar todos los días sin ver el horario (como) nuestro hermano presidente (Evo Morales)”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que no se muestre en los medios la magnitud de las obras entregadas por el presidente Morales e incluso consideró que este tipo de informaciones debería estar en las primeras planas de los periódicos.