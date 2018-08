Bismark Cuéllar: “Santa Cruz es un sentimiento”

El Bunker

14/08/18

El investigador histórico, Bismark Cuéllar Chávez, en el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, hablo que sus comienzos en la investigación, sus libros, el amor y admiración que tiene a la historia de Santa Cruz. “Santa Cruz es un sentimiento”, expresó.

Cuéllar cuenta que fue muy difícil para su familia entender su pasión por la historia de Santa Cruz y que pasa de seis a siete horas diarias entre investigación y estudio para escribir un libro. “Mis libros son netamente técnicos históricos”.

“Lo que yo hago es grabar los libros y los escucho mientras voy al trabajo por la mañanas, en las tardes me dedico de tres a cuatro horas de estudio y dos o tres de escribir, yo duermo cinco horas al día y el fin de semana cuando puedo me encierro a producir”.

El historiador dijo que lleva alrededor de 18 años en la investigación, que le ha robado lágrimas y sonrisas, y aclaró que los libros que escribe no los hace con el objetivo de ganar dinero sino como una manera de aportar a la ciudad para que la gente conozca la historia. “La intención no es ganar plata, el aporte que uno hace como cruceño tiene que ser pensando en el beneficio de la ciudad y no en beneficio propio”.

“Todos tenemos que tener la historia de Santa Cruz en nuestra casa”, manifestó.

Amor por Santa Cruz

Cuéllar, lanzó hace unos días el tomo III de su libro “Historia de Santa Cruz” del que espera llegar a escribir hasta el tomo diez. “Hemos lanzado el tercer tomo que abarca el periodo 1881 a 1900 de esta saga que pretendo que sea de ocho a diez tomos”.

Además, dijo que está preparando una novela histórica sobre Santa Cruz con actores reales. “Estoy preparando una novela histórica 100% real, para que se conozca lo que pasó aquí pero novelado”.

Asimismo, anunció sorpresas para septiembre, el mes de los cruceños, pero no quiso entrar en detalle, solo pidió esperar.