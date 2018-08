Rada dice que Mesa no es voz autorizada para decir quién será candidato

El ministro Rada pidió a Mesa sinceridad y definir su candidatura.

Carlos Mesa.

La Paz, 24 de agosto (ANF). – El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, consideró este viernes que el expresidente Carlos Mesa no es la persona más idónea para referirse a candidatos habilitados o no para las elecciones generales de 2019.

“Carlos Mesa no es la persona más idónea, no es una voz autorizada para decir quién será o quién no será candidato, mucho menos cuando él, en su vida política, está acostumbrado a que otras personas lo designen a dedo como candidato”, sostuvo Rada.

En las últimas horas, Mesa ratificó que el presidente Evo Morales no puede ser candidato en las elecciones de 2019 por decisión del referendo del 21 de febrero de 2016 y, por tanto, tampoco debería estar en las encuestas de intenciones de voto.

“Recordemos que Gonzalo Sánchez de Lozada lo designó a dedo como su candidato a la vicepresidencia (…), entonces Carlos Mesa debe hablar por él mismo, él está acostumbrado a que venga alguien poderoso, un empresario como Sánchez de Lozada, y lo designe a dedo”, insistió Rada.

Además, pidió a Mesa definir de una vez su candidatura y dejar de “engañar” a sus seguidores con la versión de que no se postulará a la presidencia.

“Sería bueno que se sincere ante el país, si quiere ser candidato será bienvenido, (pero que) no engañe a las plataformas y partidos de oposición indicando que no será, él sabe que en algún momento va a tener que anunciar aquello”, apuntó.

/ELCA/

Fuente: ANF