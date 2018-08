Revolución en el tenis mundial: los 8 datos que hay que saber sobre la nueva Copa Davis

También hay figuras que decidieron pararse en un terreno neutral. Roger Federer decidió no emitir un criterio: “No sé si es una buena idea. La Copa Davis debe cambiar, aunque no sé si esta es una buena idea para hacerlo”. Juan Martín del Potro, quien anunció que no integrará el equipo argentino, mostró también una opinión neutra: “Los cambios que se hagan, mientras sean positivos para los jóvenes y el futuro, están buenos que sucedan”.