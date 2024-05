Adolescente recibe sangre incompatible y su vida estuvo en riesgo

El hecho se registró en Cobija, Pando; la madre del menor denuncia negligencia médica.

Fuente: Correo del Sur

Un grave error médico en el hospital Roberto Galindo de Cobija (Pando) puso en riesgo la vida de un adolescente de 16 años. El joven, que estaba internado para una cirugía de pierna, recibió una transfusión de sangre incompatible con su grupo sanguíneo, lo que le provocó alteraciones en su salud e incluso convulsiones.

Medios locales informaron que la madre del paciente, Tatiana A., denunció el hecho y calificó como “negligencia médica” lo sucedido. Según su relato, los médicos no le informaron del error y trataron de ocultarlo. El propio adolescente, al escuchar una conversación del personal médico, se enteró de lo ocurrido.

Tatiana explicó que su hijo había sido internado para una cirugía de pierna y que, para la intervención, se le había solicitado una cantidad de sangre con su grupo sanguíneo (O+). Sin embargo, al momento de la transfusión, le colocaron sangre de tipo A-, perteneciente a otra paciente.

La madre del menor explicó que su hijo presentó “algunas alteraciones, se puso mal, tenía los pies hinchados, su labio estaba grueso con poco color, tenía una reacción diferente y los médicos no me decían nada (…) a las 3 de la mañana comenzó a convulsionar, su latido estaba bajando y los médicos fueron a traer sus máquinas, pero no me decían nada, estaban callados, a cada rato lo miraban”.

“Mi hijo escuchó una conversación del personal de turno sobre lo que había ocurrido. Una enfermera me dice, tiene que devolver esa sangre, porque la que le hemos puesto a su hijo era de otra paciente, de otra sala”, relató la madre.

Tras enterarse del error, Tatiana reclamó a los médicos, quienes, según ella, intentaron justificar lo sucedido alegando que su hijo podría tener otras enfermedades. “Yo les dije que no tenía ninguna otra enfermedad, solamente llegó con un problemita de absceso en su piernita, no tenía nada más”, afirmó.

Hospital admitió el error

La directora interina del hospital Roberto Galindo, Paola Burgos, admitió el error durante la transfusión sanguínea. Sin embargo, aseguró que el error se detectó a tiempo y se interrumpió la transfusión.

«Teníamos dos pacientes, uno para quirófano y otro para quirúrgico (…) Hubo un error cuando se le estaba haciendo la transfusión, pero ellos (médicos) se percataron y se paró la situación ahí», afirmó Burgos

La directora interina también señaló que se le realizó un hemograma al paciente para verificar si había tenido alguna reacción a la sangre incompatible, y que el resultado fue negativo.