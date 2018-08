Terreno de Blooming: Negrete dice que ya hay comprador

La Policía ingresó por la fuerza a la sede del club cruceño para dar cumplimiento a una orden judicial que le da la postestad de uso de una parte del terreno de la academia a Marisol Negrete. Contrató a una empresa constructora.

Un grupo de trabajadores procedió este lunes a iniciar las labores de construcción de una muralla para dividir el terreno de la sede del club Blooming que ahora le pertenece a Marisol Negrete. La mujer aseguró que ya tiene en contacto a un comprador para venderle los 7.782,5 metros cuadrados por un valor de 750.000 dólares.

“Tengo una reunión con un ingeniero que es el que quiere comprar. Yo siempre dije que nunca tuve la intención de quedarme con el terreno”, dijo Negrete a los medios. El negocio podría cerrarse en las próximas horas.

Negrete tomó posesión del campo luego de que un contingente policial activara un operativo para dispersar a los hinchas de la academia que mantenían una vigilia desde las 6:00 de hoy. Cerca de 50 personas fueron aprehendidas, acusadas de realizar actos vandálicos.

La mujer dejó en claro que a ya no hay marcha atrás y que para ello contrató los servicios de una constructora que fue la que hoy hizo la medición y comenzó a edificar el muro. “Fueron 31 meses (de espera), desde el 16 de enero de 2016, para que me paguen y no lo hicieron”, puntualizó a tiempo de indicar que el terreno no era de Blooming, sino que en el contrato de compra-venta figuraba el nombre de otra persona.

Trabajadores comenzaron la edificación de un muro. Foto: Fuad Landívar

Fuente: diez.bo