«Trillizas arcistas» y la COB critican ausencia de Evo Morales y piden renovación en la directiva del MAS

Representantes de las organizaciones matrices del partido azul manifestaron su apoyo al gobierno del presidente Luis Arce.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Las organizaciones sociales trillizas, matrices y fundadoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala «arcista» y la Central Obrera Boliviana (COB) criticaron la ausencia del líder del partido, Evo Morales, en el congreso de la ciudad de El Alto. Del mismo modo, reafirmaron la voluntad de renovar la directiva de dicha tienda política y que el instrumento político es “de las organizaciones sociales”.

Bartolinas: El instrumento político «no es de nadie»

Durante la primera jornada hubo varios interventores, pero la primera representante de las organizaciones “trillizas” fue Guillermina Kuno, quien en representación de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, afirmó que el MAS “no es de nadie”, sino de las organizaciones, y que “no se van a agarrar” del instrumento político.

“Hoy es un día muy importante. Aquí estamos los que hemos fundado el instrumento político MAS-IPSP, es un histórico día, nadie es dueño del instrumento político. Es de las organizaciones, de los militantes el MAS (…). Estamos luchando por nuestros hijos, nietos. Nosotros no vamos a agarrarnos este instrumento político, es para luchar, para nuestra Bolivia, para salir adelante”, dijo Kuno durante su intervención.

Interculturales: «dirigentes truchos quieren organizar un golpe de Estado»

Quien le siguió fue Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), aseguró que máximo hasta el domingo el MAS tendrá “una nueva dirección” al concluir el congreso. Advirtió que “dirigentes truchos” del partido buscan “organizar un golpe de Estado” y cuestionó la ausencia de Morales.

“Hemos escuchado algunos dirigentes truchos queriendo organizar un golpe de Estado y hermanas y hermanos: hay que prepararnos, para defender la democracia, nuestro gobierno nacional (…). Quiero decirle a don Evo Morales Ayma ¿Cuántas veces lo hemos invitado? Un ampliado nacional, hay documentos notariados, pero nunca ha tenido la voluntad de unificar a toda la militancia de todo el país, por eso fuimos obligados a convocar para salvar la personería jurídica porque los dueños son las organizaciones matrices”, advirtió Alavi, de los interculturales.

Csutcb: «a Evo se lo invitó, pero se apartó de nosotros»

Por su parte, Lucio Quispe, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), exhortó a las organizaciones sociales a respetar el estatuto del MAS, en cuanto a la alternancia en la directiva, y advirtió que “unas cuantas familias” buscan adueñarse del partido. Hizo nuevamente un llamado al expresidente Morales a formar parte del congreso y consideró que está “a medio camino”.

“Quieren adueñarse de unas cuantas familias, unas cuantas personas. Por eso no vamos a permitir las organizaciones sociales. Por eso hoy estamos en el congreso para sacar una nueva directiva que va a sacar nuestro MAS (…). Hoy tenemos que mostrar la fuerza, la unidad. Nosotros como aymaras tenemos que ser unidos. Por eso a don Evo Morales se lo ha invitado públicamente, tenía que estar hoy en este congreso, pero seguramente se ha apartado de nosotros. Hasta hoy en esta magnitud lo seguimos invitando, pero creo que tal vez está a medio camino. Vamos a estar esperando”, aseveró.

COB: «Aquí no hay apetitos personales»

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró que con la convocatoria al congreso en El Alto se garantiza un derecho de las organizaciones sociales y que no existen “intereses ni apetitos personales”. Pidió además “sancionar a los indisciplinados” en el partido.

“Hoy toca refundar, recuperar el instrumento político a manos de las organizaciones sociales del pueblo. Esto se traduce en la unidad granítica del pueblo, y ahí pedimos también a los dirigentes y fundadores, que nos ayuden y conduzcan con la experiencia que tienen, este congreso, elegir a los mejores hombres y mujeres que van a conformar la nueva dirección nacional del instrumento político MAS-IPSP (…)», aseguró.

Huarachi aseguró que el 5 de mayo será una jornada de festejo porque «se hará cumplir un derecho de las organizaciones». «Aquí no hay intereses personales, no hay apetitos, el único interés es el pueblo. A los indisciplinados hay que sancionar, así no más es”, aseveró el líder cobista.

Fuente: Visión 360