TSE prevé elecciones generales en Bolivia para octubre de 2019

La convocatoria a elecciones será en mayo.

JOSÉ LUÍS EXENI

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, informó a EL DIARIO que se prevé que la Sala Plena considere publicar la convocatoria a elecciones presidenciales en mayo de 2019 con lo que los comicios se realizarán en octubre del próximo año.

“Sala Plena va analizar y podría considerar que el proceso electoral se realice en octubre y la convocatoria pueda ser en mayo, hasta esa fecha obviamente el Tribunal no va dar un pronunciamiento, porque debería ser en el marco de un proceso electoral”, manifestó Exeni.

TSE prevé comicios en octubre de 2019

• El vicepresidente del ente electoral, José Luis Exeni, reiteró que la entidad antes de la convocatoria a elecciones, no emitirá ningún criterio sobre la intención del presidente Evo Morales de repostularse por tercera vez consecutiva

LAS PAPELETAS ELECTORALES DE 2005 (ARRIBA) Y LA DE 2009. EN AMBOS CASOS, LAS ELECCIONES SE REALIZARON EN DICIEMBRE.

Este medio consultó a Exeni sobre la demanda de las plataformas y colectivos ciudadanos y varias voces políticas que insisten en que el Órgano Electoral debe emitir una postura clara en relación a la intención del presidente Evo Morales de repostularse por tercera vez consecutiva desconociendo el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.

“Hemos señalado que por un principio de responsabilidad institucional no vamos a emitir ningún criterio sobre temas de debate político, como es el caso (21F), nos pronunciaremos como corresponda, por los canales correspondientes que serán decisiones de Sala Plena del TSE”, aclaró la autoridad electoral.

Asimismo, agregó e insistió que la responsabilidad que tiene con el TSE, impide que pueda manifestar declaraciones sobre la demanda de las plataformas ciudadanas que defienden el 21F, pero que a la vez respetan todas las expresiones democráticas.

“No vamos hacer (declaraciones sobre el 21F) porque tenemos que cuidar la institución (TSE), en todo caso nosotros respetamos a plenitud todas las expresiones ciudadanas democráticas y los procesos políticos”, añadió Exeni.

“ES UN IMPERATIVO”

Para el expresidente y vocero de la Demanda Marítima, Carlo Mesa, es necesario que el TSE emita un pronunciamiento sobre este tema.

“Hay un imperativo de carácter ético y sobre todo de carácter democrático y ojala que el TSE, entienda que su palabra es fundamental para saber desde el punto de vista de quienes defendemos la vigencia del 21F”, manifestó Mesa.

Ve necesario que el TSE se pueda pronunciar antes, no como un acto de prejuzgamiento sino en el sentido de que debe dar prioridad democrática del 21F ante que cualquier interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) , lo cual no quiere decir que deba decir algo sobre el Presidente.

“El TSE debe decir su palabra antes, porque no prejuzga absolutamente nada, simplemente tienen que decir si tiene prioridad democrática el referéndum del 21 de febrero de 2016, por encima de cualquier interpretación del Tribunal Constitucional o no, y eso no implica hablar del Presidente”, señaló Mesa.

URIONA

El 21 de diciembre de 2017, la presidente del TSE, Katia Uriona, respondió ante el Senado un cuestionario referido a la validez del referéndum del 21 de febrero de 2016 y el rol del Órgano Electoral.

Uriona dijo que es la Asamblea Legislativa la que tiene la competencia para dar cumplimiento o no al resultado del referéndum.

“Es el ente Legislativo, a quien se ha remitido los resultados, quien debe garantizar su carácter de cumplimiento obligatorio, así como los diferentes órganos del Estado y la ciudadanía en general”, declaró.

Asimismo, dijo que la inscripción de Evo Morales como candidato, lo verá cuando el TSE active su competencia frente a una convocatoria para que sobre esa base se analicen las causales para habilitar o inhabilitar a las o los candidatos que participen de este proceso. “No podemos prejuzgar y no podemos tampoco como Sala, expresar su criterio antes de que nuestra competencia entre en vigencia, entonces será en este marco que se analizará estos aspectos”, declaró a los medios.

ÚLTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

2005: Ese año las elecciones generales se realizaron el domingo 18 de diciembre. Evo Morales logró la Presidencia con el 53,72% de la votación.

2009: Los bolivianos acudieron a urnas el 6 de diciembre de ese año. Evo Morales venció con el 64,22%.

2014: Las últimas elecciones presidenciales se realizaron el 12 de octubre de ese año. Morales obtuvo el 61.36%.

El Diario / La Paz