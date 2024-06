Gremiales ratifican ultimátum al Gobierno y desconocen el acuerdo firmado con un dirigente del sector

“ Rodolfo Mancilla es militante del masismo, no es reconocido por nuestra Confederación de Gremiales de Bolivia. Por tanto, no puede tomarse la atribución de decir que representa los gremiales”, sostuvo en la misma línea, Jesús Cahuana, quien también es representante de la Confederación.

En un contacto con UNITEL, el dirigente Edgar Álvarez manifestó que no reconocen a Mancilla como un miembro de la dirigencia de la organización y apuntó que esta persona es afín al Gobierno.

Mansilla sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y sostuvo que no hay necesidad de movilizaciones ni bloqueos, ya que a partir del miércoles se instalarán mesas de diálogo y sostuvo que se va conforme de este encuentro.

Sin embargo, tanto Cahuana como Álvarez negaron tal acercamiento y señalaron que el pliego petitorio se mantiene vigente y, de no ser atendido, habrá una movilización nacional a partir del lunes 10 de junio.

Entre las demandas del sector están la atención a la falta de dólares, la abrogación del decreto supremo 4732, soluciones en cuanto a la actualización del Régimen Simplificado, el retiro del proyecto de ley 145/23 que da vía libre para intervenir ferias y mercados, así como el retiro definitivo proyecto de ley 399 2023/2024 relacionado a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, considerando que esto afecta a las labores y economía del sector.

“Nuestra solicitud no es política, no es un reclamo de militantes de este Gobierno, antes ya habíamos dado un plazo para la abrogación del decreto 5143, creo que es la misma forma que debe actuar con los otros decretos supremos y creo que ahí ya se soluciona sin tener ninguna situación de estar reuniéndonos a tratar de solucionar un tema que no tiene alcance”, concluyó Cahuana.