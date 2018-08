Zoológico celebra su 39 aniversario con 232 especies

Hoy cumple un año más y entre sus animales tiene 4 en vía de extinción. La Alcaldía todavía no tiene el terreno elegido para el traslado de este ‘Zoo’.







En 39 años han sido cientos de aves, mamíferos y reptiles que han pasado por los predios del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra, actualmente hay 1.750 a 1.800 huéspedes (individuos) perteneciente a 232 especies de Sudamérica. Este domingo, todos estos animales se convertirán en anfitriones de las celebraciones por los 39 años que cumple el “Zoo”.

Marcelo Ruiz, director de dicho lugar, indicó que en este aniversario, si se puede, tratarán de presentar a “Tan tan”, el nuevo integrante del Zoo que nació hace 1 mes y medio aproximadamente y se trata del hijo de una pareja de antas que vive en el zoológico. Entre los huéspedes más antiguos está el cóndor, ave que no registra su edad, pero le calculan que podría tener entre 28 a 30 años “algunos dicen que lo trajo don Noel Kempff”, asimismo, está el jaguar “tesoro” que fue llevado por unos estancieros que le pusieron el nombre de la propiedad donde lo encontraron, por otro lado, las tortugas también son muy antiguas aunque no registran edad.

Reducción de especies. Últimamente visitantes habrán notado una reducción de huéspedes y especies, esto se debe a una reclasificación que desde hace 4 años lo vienen realizando en el Zoo. “La reclasificación se debe a que solamente podemos tener animales de Sudamérica y antes teníamos de varias regiones”, explicó Ruiz ya que estas las fueron identificando mediante estudio profundo.

Por su parte, Mario Zambrana, biólogo del Zoo, explicó que en estos predios hay 4 especies en vía de extinción y entre las que más corren peligro son las aves: Paraba barba azul, paraba frente roja y pava copete de piedra.

Sobre el traslado. Respecto al tema del traslado del zoológico que se viene hablando hace más de tres años, Boris Salomón, secretario de Planificación de la Alcaldía, indicó que aún están en el desarrollo de la etapa final de los estudios preliminares con una comisión mixta conformada por un equipo de profesionales de Planificación, Zoológico, Jardín Botánico, Medio Ambiente, entre otros que definirán entre dos zonas el traslado del zoológico, ubicadas en la zona sureste y noreste.

“La prioridad es implementar un Bioparque, que se constituya en un refugio natural de vida silvestre, por lo cual, los terrenos deben cumplir con condiciones básicas respecto a la existencia de cobertura boscosa, características del suelo, condiciones de riesgos y vulnerabilidad, accesos, servicios básicos, entre otros, debiéndose realizar un estudio TESA (Técnico, Económico Social y Ambiental) que defina el terreno y a su vez el diseño”, indicó Salomón.

Del mismo modo, explicó que ambas zonas cuentan con terrenos de similares características, respecto a sus dimensiones que los califican para la implementación de un Bioparque, entre 30 y 40 hectáreas, considerando que el Zoológico para albergar a sus huéspedes requiere aproximadamente de 12 hectáreas. Lo demás sería conservado en su estado natural, “con planes de manejo especificado y acordes a las tipologías de bosques presente para garantizar condiciones de vida y protección a la fauna albergada en este Bioparque”, sostuvo el secretario.

Una pasada por el tiempo y detalles del zoológico en la actualidad

ZOO. El Parque Zoológico Municipal Fauna Sudamericana de Santa Cruz de la Sierra (PZMFS) es una entidad descentralizada bajo tuición de la Secretaría Municipal de Empresas Públicas Municipales.

Este espacio Público de 6.7 hectáreas, inaugurado oficialmente el 6 de agosto de 1979, fue creado con el propósito de exhibir la fauna Sudamericana y perseguida. Con fines recreativos y educativos al tiempo de despertar y estimular la generación de una conciencia conservacionista siendo uno de los atractivos turísticos más visitados de Bolivia. Constituyéndose como uno de los más importantes zoológicos especializados en fauna Sudamericana. Exhibe colecciones de especies que pertenecen al Mosaico de ecorregiones del territorio boliviano y sudamericano como ser los valles, altiplano, las sabanas y los bosques húmedos, Amazonia y el Chaco.

En la actualidad el PZMFS alberga alrededor de 1.800 huéspedes de fauna silvestre correspondiente a 232 especies desde el 2007 en cara una tapa de mejoramiento y remodelación de la infraestructura física buscando brindar condiciones adecuadas a la fauna Silvestre que alberga y a sus visitantes. A través del cumplimiento de la normativa nacional y en observancia a lineamientos internacionales se aproxima su incorporación a la gestión ambiental.

La especialización fauna Sudamericana hace que naturistas, ecólogos y aficionados de muchos países al llegar a Santa Cruz lo primero que hacen es visitar el Zoológico Municipal. Por ejemplo, la colección de psitácitos en especial del género ara (parabas o guacamayos) atrae mucho la atención de los especialistas.

Aunque la mayor parte de las especies expuestas proceden del territorio nacional no hay que olvidar que tiene una amplia distribución continental y que cinco de ellas son endémicas de Bolivia es decir que no existe en otros países como ser la paraba frente roja, la paraba barba azul, la pava copete de piedra, la cotorrita boliviana y el monito lucachi.

Acción. El año pasado se llegó a 704.250 visitantes. Los domingos y feriados especialmente acuden numerosas personas a este singular atractivo, entre ellos están los turistas nacionales y extranjeros.

Punto de vista

'No son alternativas de generación de energía'

Alejandro Córdova

Investigador y experto en el Tema

Alejandro Córdova es un guardafauna de 51 años de edad, que hace 32 años trabaja en el zoológico, es uno de los trabajadores más antiguos, comenzó de guardia de zoológico y ahora es supervisor de los animales. “Realmente he pasado toda mi juventud. Yo entré como sereno trabajando 8 años de noche, después me cansé y le dije a Luis René Moreno “el tata” que era director en esa época, que yo quería trabajar en el día, me aceptó y me puso a trabajar de guardafauna en el día, así trabajé 18 años de ahí me ascendieron a supervisor hasta ahora.

Cuando yo entré estaba el profesor Noel Kempff, él era el director y su personal administrativo consistía en una secretaria, cajera y un veterinario con su ayudante denominado el jaulero. Recuerdo que el profe dijo en varias ocasiones: “Yo no quiero políticos, la política frega a las empresas” y ahora vemos aquí mucha gente y al final se hace lo mismo. Con el tiempo se están perdiendo muchas especies, no hay reposición de estas, sin embargo, hay muchas leyes de biosilvestre, hay oficinas que supuestamente resguardan los bosques y no obstante, lo único que se ve es que hay menos bosques. Y al desaparecer nuestros bosques los animalitos también desaparecen o se van más lejos. Lo más triste que no hay reposición de especies, supuestamente hay leyes que prohíben la cacería pero al parecer no hay quién controle el desmonte, lo único que estamos ganando es que al ir desapareciendo los bosques, los animalitos se van yendo más lejos pasando fronteras y migrando a otros países”.

Animales en vía de extinción

Ave

Paraba barba azul

Hábitat: Sabanas con islas de bosques, área de palmeras. Es endémica del departamento del Beni. Se alimenta de nueces y vegetales de la zona.

Paraba frente roja .

Hábitat: Es endémica confinada en pequeñas áreas de valles secos interandinos y del bosque boliviano – tucumano de Bolivia.

Pava copete de piedra.

Su hábitat está en bosques húmedos montañosos, en terrenos abruptos de agua clara en los Yungas.

Mamifero

Jaguar (tigre)

Su hábitat está en bosques húmedos, secos y pastizales, además de matorrales áridos. Se alimenta de grandes vertebrados silvestres y animales menores como roedores, reptiles y peces.

Animales más antiguos del Zoo

Jaguar

'Tesoro'

Es un animal emblemático, ya cumplió su expectativa de vida en cautiverio, se calcula que tiene 22 años de edad. Llegó al Zoo en el 2002 y tenía 5 años aproximadamente.

Ave

'El cóndor'.

Es el animal más antiguo entre todos los animales del zoo, no se conoce específicamente su llegada porque antes no había registro. “Algunos dicen que lo trajo el Prof. Noel Kempff” (fundador del Zoo).

Reptiles

'Petas'.

Estas tortugas que son más conocidas como petas en la región, están entre los animales más antiguos, tampoco se lleva un registro de cuáles tienen más edad, ya que son bastantes.

Fuente: eldia.com.bo