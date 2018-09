Apple extiende la protección contra pérdida y robo en los nuevos iPhones

Apple cuenta con diferentes planes para la asistencia y cobertura de sus equipos, que los usuarios pueden contratar según crean convenientes.

Uno de ellos es AppleCare +, que ahora extiende sus bondades para aquellos usuarios que adquieran nuevos iPhone. Tal como menciona el equipo de The Verge, al plan básico de garantía extendida, se añade la opción de proteger los equipos contra pérdidas y robos.

El único requisito para adquirir este adicional en la cobertura básica, es que el usuario tenga activada la función de Find My iPhone. Por supuesto, hay muchos términos y letra chica para leer antes de contratar este nuevo kit de cobertura, que no es económico.



Según explica el Centro de Ayuda de Apple, este adicional se debe contratar al momento de comprar un nuevo equipo (solo aquellos seleccionados por Apple) o dentro de los 60 días de la compra. Puede abonarse en un plan anual, o mensualmente.

Si bien, no es una opción que atraiga la atención de todos los usuarios, es un plus interesante que mejora la dinámica de plan de protección de Apple, dando asistencia más allá del soporte técnico o cobertura de daños accidentales. Por otro lado, un detalle a tener en cuenta, es que AppleCare + no está disponible en todos países donde Apple tiene presencia.

