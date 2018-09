Habrá encuentros por la salud y los médicos piden mesas técnicas

Caso. Según cronograma de encuentros, se inician el lunes. Se definirán las enfermedades que cubrirá, ítems y presupuesto.





Ref. Fotografia: Jornada. Rocabado estuvo la mayor parte del día en actividades en Santa Cruz.

Desde este lunes arrancan los Encuentros por la Salud y la Vida, en el departamento de Oruro. En estos se prevé la participación de diferentes sectores sociales y entes colegiados de especialistas para debatir temas como: cobertura de enfermedades a atender, condiciones de los hospitales y cantidad de personal médico para la implementación del Seguro Universal de Salud que está previsto que rija desde enero del 2019.

Aunque desde el Colegio Médico de Bolivia informaron que solo asistirán a mesas técnicas pues consideran que en estas instancias se podrá hacer un análisis más profundo de la situación actual y los pasos a seguir en miras a implementar el seguro universal que cubrirá al 51% de la población que actualmente no cuenta con seguro.

Encuentros concluirán en octubre. El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, explicó que los encuentros durarán dos días en cada departamento y al finalizar habrá uno nacional en Cochabamba el 13 y 14 de octubre. “Es necesario que todos los sectores asistan a aportar. Las organizaciones, los colegios de especialistas, las universidades. Si yo no estoy no puedo sumar. Si yo no estuve no sime”, expresó a modo de motivar a asistir. Explicó que el encuentro es organizado por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y el Ministerio de Salud participará como Secretaría Técnica. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, explicó que no recibieron una invitación formal para asistir a estos encuentros, ni datos sobre las prestaciones que tendrá el futuro seguro. Enfatizó que desde el Colegio Médico se propone hace más de 40 años universalizar el seguro pero para que se ejecute en la actualidad se requiere un profundo cambio en el sistema actual, pues hay deficiencias en infraestructura y equipamiento. “Planteamos encuentros técnicos, intersectoriales y no cumbre social en los cuales se puede desvirtuar la esencia. No sabemos qué se va a discutir. En esas condiciones no sería responsable asistir. Iremos a encuentros técnicos en los que también deben asistir los usuarios”, aseveró.

Proponen primeras prestaciones. Rocabado enfatizó que el seguro se aplicará de forma progresiva desde enero del 2018. El viceministro de Salud y Promoción, Álvaro Terrazas, explicó que en tres años o máximo cinco se prevé cubrir el 100% de las enfermedades. Aclaró que para definir las enfermedades que cubrirá el seguro se toman dos criterios: las que generan más atenciones y las que provocan más carga (económica y de discapacidad) al paciente. En la propuesta del Ministerio de Salud se menciona enfermedades como: diabetes, cáncer infantil, obesidad, insuficiencia renal, el 100% de tuberculosis y el 100% de influenza.

Aunque esto será analizado en los encuentros, al igual que la cantidad de ítems y de recursos humanos suficientes.

Entregan medicamentos para pacientes con hemofilia

El Ministerio de Salud entregó ayer un paquete de medicamentos, que consta de 700 frascos de ampollas Factor VIII, para pacientes con hemofilia valuado en Bs 1.400.000. En el país en total son 143 personas que tienen esta enfermedad.

La hemofilia es un trastorno de la coagulación que forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Fuente: eldia.com.bo