Insulza sobre Evo Morales: “Está empeñado en hacer su carrera política a costa de un conflicto permanente con Chile”

“Este presidente de Bolivia está empeñado en hacer su carrera política, en continuar su carrera política a costa de un conflicto permanente con Chile”.

Con esas palabras, el senador del Partido Socialista (PS) y ex canciller, José Miguel Insulza, criticó al Presidente Evo Morales.

A tan solo días que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya entregue el fallo respecto a la demanda de Bolivia en la que le exige a Chile la obligación de negociar una salida al Océano Pacífico, el ex secretario general de la OEA, indicó en conversación con Cooperativa que “mientras él no cambie esa actitud, él no va a llegar a ninguna parte (…) Desgraciadamente, el que más ha hecho por enlodar las relaciones entre Chile y Bolivia en los últimos cuatro años se llama Evo Morales”.

Las palabras del senador socialista, llegan en momentos que el canciller boliviano, Diego Pary, confirmó que el presidente altiplánico abordará el tema de la demanda marítima en la Asamblea de Naciones Unidas que se realizará el próximo 26 de septiembre.

Este nuevo reclamo de Morales, tendrá lugar poco antes que la CIJ dé a conocer el 1 de octubre el fallo, algo que suele aprovechar en diversos foros para reiterar la postura boliviana sobre la demanda.

Bolivia el 2013 presentó la demanda ante la Corte de la ONU, donde sostiene que Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico. Apuntan, además, que Chile ha violado esa obligación.

Chile, por su parte, sostiene que la demanda no tiene fundamento jurídico, ya que ambas naciones establecieron sus fronteras en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, además que no se le puede exigir a un país a negociar.

Respecto a ello, el ex canciller aclaró que “esta es una demanda sobre una obligación a negociar, por lo tanto, la pregunta es ‘¿obligación a negociar qué?’”.

“¿Qué tenemos que negociar? ¿El Tratado de 1904? La Corte declaró ya en la decisión preliminar sobre el tema de la competencia que el Tratado de 1904 no está en cuestión en este juicio. No hay ninguna forma en que pudiera cumplirse con los designios de Morales sin cambiar el Tratado de 1904″, continuó el senador.

“Lo que la Corte podría decir es que si Chile y Bolivia han negociado otras veces, podrían hacerlo finalmente“, sostuvo el ex ministro, pero especificó que “nosotros sostenemos que eso no significa nada en materia de soberanía, por lo tanto, que nos sentaremos a conversar con Bolivia pero sin ninguna condición previa y, además, en la medida que el presidente de Bolivia cambie de actitud hacia nuestro país”.

