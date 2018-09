Médicos advierten con protestas por defensa del profesional que operó a Sebastián, el galeno está preso en Palmasola

Detención preventiva para cirujano, médicos están en emergencia

Caso de extirpación de riñón sano al infante Sebastián.

Jornada. Se enfatizó que hay riesgo de que, libre, Moreno obstaculice investigación.

EL DÍA / Santa Cruz

En una audiencia que duró más de dos horas se determinó detención preventiva para el cirujano Róger Moreno, acusado de extirpar por error el riñón sano y luego el afectado por el cáncer al pequeño Sebastián, de tan solo tres años. La juez que realizó la audiencia, Gloria Rojas, consideró que existen riesgos procesales, pues el acusado puede influir negativamente en la investigación estando en libertad. Afuera del hospital Obrero, mientras se realizaba la audiencia, un grupo de familiares y pacientes de Moreno estaban en vigilia para pedir su liberación.

Aún no se determinó cuándo Moreno será trasladado a Palmasola. El abogado de la familia del infante, Felipe Hurtado, indicó que el Ministerio Público propició la detención con la presentación de los indicios suficientes. Entre los tres principales: la inobservancia de Moreno a los protocolos médicos, sus antecedentes al estar involucrado en otros casos con anterioridad y el único riesgo procesal que no se pudo desvirtuar, por lo que aportó en la determinación, fue que existe riesgo de que influya negativamente en la investigación. Hurtado agregó que la familia había acordado con Moreno que él se haría responsable del tratamiento médico del paciente por lo que no conoce si esto continuará con la detención. “Nosotros estuvimos ahí (en la cautelar), pero sin ninguna relevancia. El Ministerio Público es el que solicitó la detención preventiva. Lo que le interesa a la familia es que alguien se haga responsable de los gastos médicos”, remarcó. Antes de empezar la audiencia, el fiscal José Parra, enfatizó que uno de los indicios principales a presentar es el historial clínico del paciente.

Debido a su estado de salud de Moreno, aún no se determinó cuándo sería trasladado a Palmasola, esto dependerá de su evolución. Antes de la cautelar, el abogado de la defensa, Abraham Quiroga, enfatizó que no corresponde la detención preventiva porque desde el primer momento Moreno brindó asistencia a Sebastián y porque considera que no hay riesgos procesales, por ejemplo, citó que el médico tiene domicilio conocido.

Para hoy se tiene previsto continuar con las declaraciones. Entre los citados están, los que participaron de la cirugía: primer ayudante, anestesiólogo, circulante y enfermeros.

Colegio Médico se declara en emergencia nacional. El presidente del Colegio Médico en Santa Cruz, Henry Montero, lamentó la determinación tomando en cuenta la condición física en la que está Moreno. Solicitó a la Fiscalía que lleve el caso con objetividad y que no exista presión política. El Colegio Médico se declaró en Estado de Emergencia Nacional y alistan una reunión en los próximos días para determinar las acciones a seguir ante la detención de Moreno.

Mientras, la representante en Santa Cruz de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), María Inés Gálvez, indicó que pedirán a las autoridades que se reactive el tratamiento de un proyecto de Ley contra la negligencia médica. “Los médicos trabajan mucho. Eso lo reconocemos y les agradecemos, pero situaciones como estas (al referirse al caso de Sebastián) no pueden pasar, no pueden repetirse, por eso se necesita una Ley contra la negligencia”, aseveró.

Piden mejores condiciones en el hospital oncológico

Las madres de niños con cáncer bloquearon ayer el Tercer Anillo, en las puertas del hospital Oncológico para pedir que se retomen las cirugías programadas y que se mejoren las condiciones del hospital. Una de las que lideraba este grupo, Carmen Villagómez, insistió que no levantarán las medidas hasta que se dote de más personal al nosocomio. “No puede ser que un mismo médico esté corriendo para consulta, internación y terapia intensiva. Faltan condiciones para atender”, remarcó. Otra madre de familia, Karina Osinaga, enfatizó que se requiere mejorar el equipamiento, por ejemplo una ambulancia equipada para pediatría. Agregó que un pedido urgente es la aprobación de una Ley Nacional contra el cáncer para brindar las condiciones adecuadas a los cientos de pacientes que a diario llegan al hospital. A la fecha, desde la suspensión de Moreno, se postergaron al menos cuatro cirugías. Recién ayer llegó un solo ítems para cirujano.