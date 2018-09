Romero: No habrá más intervenciones en los Yungas pero no se renunciará a la erradicación

LA PAZ |

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó hoy que no se realizarán nuevas intervenciones en Los Yungas, para no poner en riesgo a efectivos policiales. Sin embargo, aclaró que no se renunciará a la erradicación para lo cual se buscarán nuevas estrategias.

“No vamos a desarrollar nuevas incursiones que pongan en riesgo el choque nuevamente de efectivos policiales con grupos armados” aseveró Romero en el canal estatal, quien calificó de “grupo irregular” a la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

Pero a la vez dejó en claro que no se renunciará a la erradicación de cultivos ilegales en la zona yungueña.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizó la semana pasada dos operativos en La Asunta que dejaron como resultado un efectivo policial y dos cocaleros muertos por armas de fuego.

Durante el primer operativo, la Policía filmó todo el procedimiento, incluso una supuesta emboscada que según denunciaron, fue planeada por un grupo irregular de narcotráfico que estaría encabezado por el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, crítico al Gobierno de Evo Morales.

El Ministro de Gobierno mostró estos videos de la Policía para justificar la muerte de los cocaleros Carlos Vega Marcani (54) y Eliseo Choque (31). Ambos fueron señalados de ser presuntos francotiradores, entrenados por extranjeros.

Romero también señaló que el “Gobierno nacional básicamente ha cumplido las tareas de erradicación y de racionalización en toda la parte norte”, excepto en la región de San Antonio, donde existirían entre 60 a 70 hectáreas de cultivos ilegales.

Una marcha de aproximadamente 7.000 cocaleros llegará este lunes a La Paz para exigir justicia por los dos fallecidos y la liberación de su dirigente Franklin Gutiérrez. Varios sectores expresaron su apoyo a Adepcoca y comprometieron su participación en estas movilizaciones.