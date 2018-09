El Bunker

En el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, el líder del Trío “Los Cambitas, Armando Terceros dijo que los artistas en Santa Cruz no están pasando por un buen momento por lo que pidió que las autoridades y la población se pongan la mano al pecho, los apoyen y no los dejen morir. “Santa Cruz tiene que ponerse la mano al pecho y no dejar morir a los jóvenes artistas porque la olla no se llena con pergaminos”.

“Aquí a la cultura no se le está dando el lugar que corresponde, un ejemplo de ello es la tamborita, que no se le está dando la importancia que se debe, cómo la van a dejar morir, si es un patrimonio de Santa Cruz”, expresó.

Terceros no se quiso quedar al margen y opinó sobre la polémica renuncia del “Camba Calucha”, le brindó palabras de apoyo y le pidió que aguante y no cuelgue el sombrero.

“Al Camba Calucha decirle que aguante un poquito más porque al final de cuentas los males no duran toda la vida, su actitud ha sido muy importante al demostrar las cosas que están sucediendo, el camba es noble, yo pienso que puede haber una reacción positiva para el Camba Calucha”.