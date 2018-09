Senadora oficialista: “Si hubiera ley contra la mentira, los primeros sancionados seríamos los políticos”

“Yo creo que si hubiera una Ley contra la mentira, los políticos casi en su totalidad somos mentirosos, y seríamos los primeros que tendríamos que ser sancionados, seguramente”, admitió hoy la senadora del gobiernista MAS, Nélida Sifuentes.

El 22 de agosto, el presidente Evo Morales propuso elaborar una ley contra la mentira para sancionar a las autoridades y medios de comunicación que mientan.

La Paz, 4 de septiembre (ANF).- La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Nélida Sifuentes, afirmó este martes que si hubiera una Ley contra la mentira, serían los políticos los primeros en ser sancionados porque casi en su totalidad son mentirosos.

“Yo creo que si hubiera una Ley contra la mentira, los políticos casi en su totalidad somos mentirosos, y seríamos los primeros que tendríamos que ser sancionados, seguramente”, manifestó Sifuentes a radio Aclo Chuquisaca.

La senadora dijo que de momento no hay ninguna propuesta en la Asamblea Legislativa. Ella cree que se trata más de una idea que muchas veces surge en el momento y de manera esporádica.

“Un político dice ‘el que no miente no tiene buen apoyo’, entonces muchas veces yo veo que una gran mayoría de los políticos, anteriores especialmente, prometen en las campañas y nunca se concluye”, dijo.

Sin embargo, Sifuentes indicó que esa situación de alguna manera se ha superado, pero “hay todavía siempre alguna manera de mentira o muchas veces nos hacen mentir también”.

“A mi generalmente no me gusta mentir, pero algunas veces me dicen tal fecha (para la inauguración de una obra), como la fábrica de envases de vidrio, y no se cumple, y quién queda de mentiroso, el que ha dicho; yo creo que no hay alguien que no haya cometido alguna mentira, algunas veces sin querer”, apuntó.