Evo dice que los chinos son nuestros “peones”, mientras crece deuda millonaria de Bolivia con el país asiático

“Los chinos son nuestros peones, vienen a instalar les pagamos y se van”. Estas palabras del presidente Morales fueron vertidas en el acto de inauguración de medidas estructurales contra inundaciones en los valles cruceños a donde el mandatario fue invitado para “inaugurar un tinglado”, pero fue proclamado como candidato.

Evo dice que los chinos son nuestros “peones” en Bolivia

La Paz, 14 de octubre (ANF).- El presidente Evo Morales dijo hoy durante un acto de inauguración de obras de construcción en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, que “los chinos son nuestros peones”.

“Yo decía el día domingo los chinos son nuestro peones, vienen a instalar se los pagamos y se van”, expresó Morales en medio de su discurso cuando hablaba de la planta de cloruro de potasio.

Estas palabras fueron vertidas en el acto de inauguración de medidas estructurales contra inundaciones en los valles cruceños a donde el mandatario fue invitado para “inaugurar un tinglado”, pero fue proclamado.

“A mi me invitaron para inaugurar este pequeño tinglado y no para proclamarme, me han traído con engaño, seguro que mañana pasado la derecha va a protestar pero ya es normal que la oposición proteste” afirmó el presidente y agregó que, “la diferencia entre nuestro proceso (…) y los gobiernos neoliberales del pasado (es que) ellos son los privatizadores y nosotros somos los nacionalizadores” dijo.

En ese sentido tomó como ejemplo la implementación de la planta de cloruro de potasio en Uyuni, “Después de nacionalizar que estamos haciendo ahora, (…) seguro ustedes han escuchado el domingo en Uyuni entregar la primera planta la primera industria que es cloruro de Potasio (…) algunos hermanos de base cuando ven grandes industrias piensan que eso son los extranjeros o los privados, falso, (…) es de nuestras reservas internacionales no es de los extranjeros”, explicó.

Luego agregó, “claro instalaron los chinos, lamentablemente esa es una debilidad que tiene Bolivia, ni el Estado tiene grandes empresas para instalar esta clase de industrias ni el sector privado boliviano, hemos tenido que convocar a una licitación pública internacional se presentan varias empresas y se adjudican, ganan la licitación, instalan y nos enseñan a manejar y después se van”, afirmó.