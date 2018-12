2019: Las 14 mejores fiestas de Año Nuevo en Bolivia

Las fiestas de Año Nuevo son tradicionales en toda Bolivia. Varios grupos organizan celebraciones de todo tipo y en este caso nos vamos a referir a las más espectaculares realizadas en las principales ciudades del país.

Revise las ofertas de platos, cotillones, bebidas y conozca cuáles son las temáticas. Además, damos a conocer el costo por persona.

Cochabamba:

1. New Year 2019 Hotel Cochabamba

Como de costumbre, el hotel Cochabamba será el anfitrión de la fiesta New Year 2019 con la temática de la película “El Gran Gatsby”.

La fiesta contará con una cena buffet internacional, brindis a medianoche, cotillón, buffet de postres y menudito ilimitado al amanecer. Los grupos invitados son: Gardenia, Los Hijos del Reverendo, Gran Orquesta Kábala y DJ Marcelo Mejía.

El costo por persona es de 480 bolivianos.

2. Legacy Cochabamba en el hotel Regina

La fiesta del festival Legacy será en el salón principal del hotel Regina en Tiquipaya. Habrá barra de bebidas y comida libre durante toda la noche. Además, artistas invitados sorprenderán a todos los asistentes.

El costo de entrada para mujeres es de 500 bolivianos y el de hombres, 600 bolivianos.

3. Residence 2019 en El Cortijo Pub

La fiesta se realizará en los ambientes internos y externos de El Cortijo: patio-jardín y mansión. Habrá un espectáculo de meseros y barman, cotillón, show de medianoche, fuegos artificiales, wifi, guardarropa, cuarto de rehabilitación, banda al amanecer y seguridad. Además, se ofrecerá bar abierto con la modalidad de botellas ilimitadas. Ofertarán distintas opciones de comida y postres y el tradicional fricasé al amanecer. Los grupos invitados son PK2 y Narella.

El costo para mujeres es de 330 bolivianos y para hombres, 400 bolivianos.

La Paz:

4. Wallstreet New Year 2019 en Legend

La discoteca Legend de La Paz presenta su fiesta exclusiva de Año Nuevo. Se contará con bar libre durante toda la noche, paquetes especiales para la resaca, cotillón, souvenirs, fricasé y menudito al amanecer. Además, artistas sorpresa amenizarán la noche.

El costo por persona es de 210 bolivianos.

5. Año Nuevo Sensations 2019 en COE

El salón principal del Círculo de Oficiales del Ejército de Bolivia será el anfitrión de una de las fiestas más grandes de fin de año en La Paz.

En la fiesta se realizarán siete conciertos. Los artistas invitados son: Octavia, Los Jimmy James, Veneno, Poopó, Luna Cruel, Gran Matador, DJ Gatoo, DJ, Bank.

Asimismo, la celebración contará con: barra libre durante toda la noche, sesión de fotos profesional, mural de deseos, fricasé al amanecer, parqueo seguro y gratuito, alfombra roja y servicio seguro de radio taxi.

El costo es de 350 bolivianos por persona.

Santa Cruz:

6. Año Nuevo 2019 en Los Tajibos Resort

El hotel cinco estrellas de Santa Cruz organiza la fiesta tradicional de Año Nuevo. En esta ocasión el paquete incluye cena completa, barra libre, patasca al amanecer, cotillón, fuegos artificiales y decoración. Los artistas invitados son: Juan Magan, DJ Micky Bolivia y la Orquesta Bahía Show.

El costo por persona es de 1.100 bolivianos.

7. Riviera Maya Fest 2019 en COE

Se celebrará un Año Nuevo diferente con decoración y ambientación de las mejores playas de México como Riviera Maya, Cancún y Playa del Carmen. Tocará la orquesta Carro Show y Proyecto X. Además, se tendrá una cena mexicana, brindis a medianoche, espectáculo de fuegos artificiales, cotillón playero y patasca al amanecer.

El costo por persona es de 700 bolivianos.

8. Samaipata Fest 2019 en Tomboy (Samaipata)

El hostal organiza su fiesta de fin de año con dos modalidades: una, oferta hospedaje y la otra opción es para hacer camping. La primera tiene un costo de 350 bolivianos y la segunda 200 bolivianos. Habrá un patio de comidas, barra móvil, fuegos artificiales y otras sorpresas.

Tarija:

9. Elite 2019 en el hotel Los Parrales

La fiesta que organiza el hotal más conocido de Tarija incluirá: cena, fricasé al amanecer, bandas exclusivas, cotillón, barra libre durante toda la noche y seguridad. Los artistas invitados son: J Louis, Majito, Daniel Werdun y AK. Los hombres pagan 600 bolivianos y las mujeres 500 bolivianos.

10. Summer Break ON en el hotel Los Ceibos

La fiesta de fin de año incluye: cena buffet, barra libre, fuegos artificiales, fricasé al amanecer, cotillón de primer nivel y otras sorpresas. Los artistas invitados son Mach & Daddy. El costo para mujeres es de 500 bolivianos y para hombres, 600 bolivianos.

Sucre:

11. Welcome to Fabulous Joy Ride New Year

La fiesta del Joy Ride Café tendrá barra libre durante toda la noche. Además, habrá un patio de comidas exclusivo para los asistentes y distintos artistas sorpresa. El costo para hombres es de 240 bolivianos y para mujeres 160 bolivianos.

Oruro:

12. Urban Night 2019 en Las Torres de Morgana

La celebración de Año Nuevo tendrá como invitados especiales a: Tacuba, Gastón Soza y un DJ sorpresa. Además, se tendrá barra libre durante toda la noche y una cena especial.

Trinidad:

13. Año Nuevo 2019 en Coco Bongo

La organización trae al exvocalista de La Noche desde Chile para amenizar la fiesta. Se tendrá una cena de gala, cotillón, barra libre y patasca al amanecer. El costo por persona es de 600 bolivianos.

Cobija:

14. Noche de Máscaras en Natura de Verano

Cristiano Paulo e Banda y DJ RV tocarán durante la fiesta de fin de año en Cobija. Es una celebración de gala que incluye cena completa, cotillón, fuegos artificiales, comida al amanecer y barra libre. El costo por persona es de 350 bolivianos.