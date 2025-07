Donald Trump dijo que Volodimir Zelensky no debería atacar Moscú y lanzó una advertencia a Vladimir Putin

Fuente: Infobae.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, no debe atacar a Moscú y que el mandatario ruso, Vladimir Putin, debe aceptar un acuerdo de alto el fuego en un plazo de 50 días o enfrentará sanciones, según información difundida por la Casa Blanca.