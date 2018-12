Alcaldía cruceña niega acuerdos con gremiales y alista operativos

El secretario de Planificación, Boris Salomón, informó que el Gobierno municipal hará cumplir la ley, además indicó que no se ha dado permiso a los gremialistas, pues simplemente estos se asentaron en calles aledañas despejando la Grigotá que era el objetivo.

Dijo que alistan operativos y en cualquier momento intervendrán. Asimismo, instó a los vecinos a hacer cumplir y respetar los espacios públicos, ya que no es una lucha solo del Municipio, sino de todos los vecinos.



“Esta lucha no es solo del gobierno municipal, es del Ministerio Público, de la Policía, de las autoridades y del vecino de la ciudad. En vez de comunicar que somos rebasados por un grupo de personas, debemos de ayudar porque con estos asentamientos no pierde el gobierno municipal, sino perdemos todos”, dijo.



“El espacio público lo recuperamos hace meses atrás, se recuperó el Abasto, Los Pozos y La Ramada, y lo que hacemos ahora es salvaguardarlo y tratando de que no se vuelva a convertir en lo que fue por más de 30 años, un mercado que no tenía calles, era intransitable”, refirió.

La autoridad de Planificación reiteró que la ley no se negocia y los gremialistas asentados en las aceras no tienen permiso de asentamiento.



“Tenemos secretarios haciendo la rondas permanentemente y estamos coordinando con la Fiscalía y la Policía para intervenir nuevamente. Si bien ellos no están en la Grigotá, se han metido a otras calles”, dijo.

Alertó que estos vendedores no son ajenos, ya que los mismos que tienen puestos legalmente establecidos son quienes sacan sus prendas a las calles.



“No son comerciantes ambulantes sino es un desdoble, porque cuando alguien pide un zapato y le dice quiero en otro color, los comerciantes simplemente dicen espere un ratito, se entran a la casa comercial y lo sacan, quiere decir que es un desdoble, no es gente que vino, son la misma gente que sale a las calles”, aclaró.



Informó que por recomendación de la Fiscalía y Policía buscan evitar los enfrentamientos, razón por la que el sábado optaron por socializar y persuadir.



“Lo que hizo el comandante de la UTOP y Fiscalía, nos pidieron por favor que no hagamos la batida que teníamos planeada y se evitó un enfrentamiento. No hay permiso, porque si doy permiso estoy rompiendo la ley y la lucha de poner orden en espacio público. Es una lucha de todos y de que va haber un operativo, va haber, ¿a qué hora será?, eso no diremos, es un tema técnico y estratégico de nosotros, pero vamos hacer cumplir la ley. Hasta ayer en la noche eran 156 puestos y vamos a estar en constante control hasta el día martes”, dijo.



Entre tanto, Erland Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, indicó que desde el pasado viernes están en alerta. Señaló que en lo sucedido del sábado 10 personas del Municipio resultaron heridas.



“Es por esa situación que la comisión se reunió y a través de la Policía y Fiscalía tomamos la acción de persuadir a gremialistas para que abandonaran la Grigotá, llegamos a ese acuerdo y ellos se retiraron. Nosotros no podemos dar permiso porque la ley no se negocia, de que ellos buscaron otros medios es otra situación”, reiteró.



Entre tanto, desde el Gobierno municipal realizan campañas concientizando a la población que no compre a los ambulantes y asistan a los nuevos mercados, con el fin de resguardar los espacios públicos.

“Esta es una lucha contra el desorden, no es una lucha del Gobierno Autónomo Municipal, sino de todos los vecinos contra los malos ciudadanos”, está escrito en la cuenta de la presidente del Concejo, Angélica Sosa.

Fuente: Unitel, http://elmundo.com.bo