Los candidatos del bloque popular se lanzan guiños para lograr un frente único; en la oposición dicen que ‘no pueden solos’

Eduardo del Castillo, Eva Copa y Andrónico Rodríguez.

Entre los frentes de izquierda suena con fuerza el buscar la unidad, Samuel ve que temen el “voto castigo” por la crisis. En ocho meses, la Asamblea Legislativa sesionó una vez al mes y dos de ellas acabaron en actos bochornosos. Los avasallamientos y el contrabando son problemas que exigen respuestas certeras del Gobierno, señalan sectores productivos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Entre los frentes de izquierda suena con fuerza el buscar la unidad, Samuel ve que temen el “voto castigo” por la crisis

La apelación hacia la “unidad” se escuchó con más fuerza en la semana que termina en los frentes de izquierda. En tanto, Samuel Doria Medina, que postula por Unidad, sostuvo que tratan de unirse en esas filas porque “solos no pueden” y porque temen recibir “voto castigo” por la crisis. Fidel Surco, alto dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que buscan unificar a los frentes identificados con la tendencia política de izquierda en Bolivia, y comentó que quieren abordar este tema con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) de Eva Copa y con Alianza Popular (AP), que postula a Andrónico Rodríguez a la presidencia. No obstante, el representante lamentó que, desde la AP, Félix Patzi, principal dirigente de esa fuerza, haya indicado que no habrá ningún encuentro al respecto. “Ellos sí o sí quieren ir solos a las elecciones”, sostuvo Surco, antes de señalar que viendo la realidad Rodríguez “ha bajado en las encuestas y va a seguir bajando”, debido a sus desatinos.

– Del Castillo dice que “tienen las puertas abiertas” para la unidad del bloque popular

En el marco de su campaña política electoral, el Movimiento Al Socialismo (MAS) estuvo este sábado en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba, junto a sus candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia Eduardo Del Castillo y Milan Berna. Durante el encuentro, el exministro afirmó que están abiertos para la unidad. Ante la consulta sobre un posible acercamiento con Eva Copa y Andrónico Rodríguez, el exministro no dio una respuesta clara, pero manifestó que las puertas están abiertas para la unidad de la izquierda. “Nosotros abrimos la puerta para que vuelvan todos al bloque popular. Nosotros somos la candidatura que emerge de los sectores populares, de los extractos sociales más bajos y vamos a trabajar por todas y cada una de las familias bolivianas”, dijo. “Para nosotros primero está el pueblo, no los intereses de una élite. El bloque popular se va a unir, van a ver cómo tenemos la fuerza de la gente, cómo tenemos la fuerza en las calles”, agregó. Asimismo, aseguró que son los únicos que tienen un “plan serio”.

– Yapacaní: Andrónico pide unidad a la izquierda para impedir el “retorno de la derecha”

Luego de los enfrentamientos con evistas en el municipio cruceño de Yapacaní, finalmente Andrónico Rodríguez y Mariana Prado fueron proclamados como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Bolivia. El presidente del Senado nuevamente dijo en su discurso que la unidad será importante para participar de las elecciones generales. “Tenemos que mostrar unidad en las urnas, no podemos permitir el retorno de la derecha política que quiere cerrar las empresas estratégicas, que quiere anular los programas y bonos sociales”, dijo Rodríguez en su discurso. En la pasada jornada, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa dijo que está dispuesta a sostener acercamientos con el entorno político de Rodríguez y también con el Movimiento Al Socialismo (MAS) que postula a Eduardo Del Castillo. “Siempre vamos a ver con buenos ojos una reunión para fortalecer el bloqueo popular sin que haya radicalidades ni medidas extremas. Esperamos que puedan asistir Andrónico y Del Castillo y podamos concretar algo para nuestra población y fortalecernos”, manifestó.

– Evistas exigen devolver el MAS a Evo Morales y conminan al TSE a inscribir su candidatura

El ampliado del evismo que se realizó en Lauca Ñ determinó exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que restituya a la dirigencia que fue elegida en 2023, a la cabeza de Evo Morales, y conminó a esa instancia para que inscriba su candidatura o se movilizarán. “Conminar al Tribunal Supremo Electoral a que restituya a la directiva del MAS-IPSP, a sus legítimos dirigentes encabezados por Evo Morales, dado que su desconocimiento fue resuelto por una serie de acciones inconstitucionales por parte de las autoridades del Gobierno, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dice el tercer punto de la resolución. Esa determinación hace alusión al congreso que se desarrolló en octubre de 2023 en Lauca Ñ, donde se eligió a Evo Morales y a otros como dirigentes del instrumento político. Sin embargo, ese encuentro fue anulado por el Órgano Electoral porque no cumplieron con los requisitos. El ampliado se llevó a cabo la mañana del sábado en la sede de las Seis Federaciones del Trópico.

– Tarija: Manfred presenta propuesta para la transformación del sur boliviano

El candidato presidencial de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, desarrolló una intensa agenda política en el departamento de Tarija, donde fue recibido por autoridades, gremiales, productores y representantes de diversos sectores. Durante su estadía, Reyes Villa visitó el mercado Campesino, participó en un desayuno con gremiales, realizó una visita institucional al hospital San Juan de Dios y compartió un encuentro con miembros de la Asociación de Jugadores de Tarija. Posteriormente, sostuvo un conversatorio con jóvenes en el Mirador de San Jorge, donde expresó su confianza en el potencial productivo y humano del pueblo tarijeño. “Con propuestas reales, vamos a transformar la chura Tarija. Lo haremos con orden, oportunidades y desarrollo para todos”, afirmó el líder de Súmate en sus redes sociales. En un acto público desarrollado en provincia, Reyes Villa inauguró una casa de campaña, consolidando la presencia territorial del partido en el sur del país. Desde allí, reafirmó su compromiso con una visión de país descentralizada, productiva y autónoma.

– Enfrentamientos en Yapacaní: Casa de campaña de Andrónico terminó con los vidrios destruidos

La jornada del sábado se registraron al menos dos enfrentamientos en Yapacaní, Santa Cruz, donde se llevaba a cabo la proclamación de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Bolivia por Alianza Popular. De acuerdo a la información que se maneja, las personas concentradas en la proclamación en favor de Rodríguez fueron sorprendidas por una caravana de presuntos simpatizantes de Evo Morales, quienes empezaron a lanzar piedras y cohetes con la intención de interrumpir la actividad política de este fin de semana. Preliminarmente, se conoce que previo a la proclamación, también hubo un enfrentamiento en el lugar, con las mismas características, sin embargo, a pesar de ellos, el acto se pudo llevar a cabo y ambos candidatos se reunieron en el lugar con sus simpatizantes. Pero según los pobladores de Yapacaní, este nuevo incidente se registró después de que Rodríguez y Prado se dirigieran a los presentes. Se conoce que el enfrentamiento dejó daños materiales de consideración.

– En ocho meses, la Asamblea Legislativa sesionó una vez al mes y dos de ellas acabaron en actos bochornosos

Desde el 8 de noviembre de 2024 hasta el 10 de julio de esta gestión, el pleno de la Asamblea Legislativa sesionó en ocho oportunidades para el tratamiento de proyectos de ley o la aprobación de créditos externos, dos de las sesiones acabaron en actos bochornosos. El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, suspendió este pasado jueves la sesión plenaria ya que tres secretarios de la Cámara de Diputados solicitaron licencia y lo comunicaron recién, por lo que al no existir el quorum correspondiente asumió esa determinación. “A último momento nos han comunicado que los secretarios de la Cámara de Diputados no se encuentran en La Paz y ante la ausencia o falta de quórum de la directiva no vamos a poder reinstalar esta octava sesión”, explicó Choquehuanca antes de concluir la sesión. Los parlamentarios están a menos de cuatro meses de concluir con su mandato, su trabajo fue cuestionado debido a los constantes conflictos y la obstaculización en la aprobación de los proyectos de ley.

– Los avasallamientos y el contrabando son problemas que exigen respuestas certeras del Gobierno, señalan sectores productivos

El aparato productivo nacional enfrenta dos amenazas persistentes: el avance de los avasallamientos en zonas agrícolas y el impacto corrosivo del contrabando, según advierten desde el sector privado, desde donde también señalan que estas problemáticas están debilitando la competitividad, la seguridad jurídica y la capacidad del país para garantizar su soberanía alimentaria, mientras las instituciones del Estado permanecen omisas o ineficaces. Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en lo que va del año, se han registrado 163 nuevos casos de avasallamientos, una cifra alarmante que eleva el total acumulado a casi 500 predios tomados en los últimos años. “El Gobierno es de oídos sordos y cierra los ojos”, denunció Klaus Frerking, presidente de la entidad productiva. Para el asesor de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, lo que ocurre en Santa Rita y otras zonas no es un hecho aislado ni espontáneo, sino que está relacionado a una estrategia de control territorial.

– “No descartamos entrar en movilizaciones”: transporte pesado exige libre importación de combustibles, según dirigente

Con largas filas en los surtidores del desde hace varias semanas, el sábado Hugo Ramos, dirigente del transporte pesado señaló que el Gobierno incumplió el acuerdo en el que se compromete a garantizar combustible y advirtió que en caso que el Gobierno no autorice la libre importación de carburantes pueden activarse medidas de presión. “El tiempo es el mejor juez, nos ha dado la razón que no va a haber combustible porque Arce dijo que no garantiza, entonces como primer mandatario debe hacer un decreto ley que pueda garantizar la libre importación de combustible para todos los bolivianos”, manifestó Ramos. El dirigente advierte que en caso de que el Gobierno no promulgue el decreto sobre el combustible, no descartan medidas de presión, aunque no especificó el tipo de movilizaciones. “No descartamos entrar en movilizaciones”, afirmó. El dirigente reclama que el transporte está viviendo una “amarga” experiencia con choferes que tienen que dormir hasta cuatro noches haciendo filas en surtidores por diésel.

– Hay empresas que suspenden salidas desde La Paz a cuatro departamentos por falta de diésel

Algunas empresas de transporte se ven obligadas a suspender las salidas a Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre desde la terminal de buses de La Paz debido a la escasez de diésel, informaron este sábado desde esa plataforma. “Como estamos en vacaciones, hay mucha demanda de pasajes, pero la mayoría de los buses están sin diésel, estamos esperando, el 80% no tiene diésel”, indicó un funcionario de una de las empresas. “Lamentablemente no podemos dar el servicio por esta falta de combustible”, expresó el operador, mientras en la terminal varios pasajeros protestan por el perjuicio. “Mi bus sale a las dos y media, estoy esperando que llegue y no sabemos si vendrá, es una tristeza tener que vivir esta situación, ojalá se solucione”, reclamó una de las pasajeras. Por su parte, las empresas de flotas interdepartamentales sostienen que sólo están operando al 20% de su capacidad. Las filas por el diésel se han incrementado de forma significativa en los últimos días en todo el país, mientras el Gobierno no ha garantizado que pueda cumplir con el suministro.