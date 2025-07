“No descartamos entrar en movilizaciones”: transporte pesado exige libre importación de combustibles, según dirigente

Fuente: Unitel

Con largas filas en los surtidores del desde hace varias semanas, este sábado Hugo Ramos, dirigente del transporte pesado señaló que el Gobierno incumplió el acuerdo en el que se compromete a garantizar combustible y advirtió que en caso que el Gobierno no autorice la libre importación de carburantes pueden activarse medidas de presión.

“El tiempo es el mejor juez, nos ha dado la razón que no va a haber combustible porque Arce dijo que no garantiza, entonces como primer mandatario debe hacer un decreto ley que pueda garantizar la libre importación de combustible para todos los bolivianos”, manifestó Ramos en contacto con UNITEL.

El dirigente advierte que en caso de que el Gobierno no promulgue el decreto sobre el combustible, no descartan medidas de presión, aunque no especificó el tipo de movilizaciones.

“No descartamos entrar en movilizaciones”, afirmó.

