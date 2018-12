Defensor del Pueblo dice que paro médico atenta contra la salud de la población de escasos recursos

La Paz, 25 dic (ABI). – El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aseguró el martes que los paros médicos, en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), atenta contra la salud de la población vulnerable de escasos recursos.

“Los paros de salud son atentados contra la salud de la población vulnerable de escasos recursos”, dijo a los periodistas.

Afirmó que el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1983 y ratificado en 1996, establece que los paros en salud son “ilegales”.

Los médicos del país se oponen a la puesta en marcha del SUS; porque consideran que no es sostenible, ni reúne las condiciones en recursos humanos y equipos, por lo que anunciaron paros escalonados y no descartaron iniciar una huelga indefinida en caso de que el Gobierno no los escuche.

El Gobierno reiteró su convocatoria para instalar el diálogo el miércoles 26 de diciembre.

Tezanos Pinto no descartó presentar una acción popular en contra de los paros médicos.

Recordó que el Gobierno estableció un presupuesto inicial de 200 millones de dólares provenientes del Tesoro General de la Nación para poner en marcha el SUS y anunció que ese presupuesto se incrementará paulatinamente cada año.

Además de dotar de ítems y equipos para la atención médica gratuita a casi cinco millones de personas que no tienen seguro de salud a corto plazo.

Fuente: ABI