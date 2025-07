«Si no es sexo, es plata»: Acusan a un profesor de subir notas en una universidad argentina

La Fiscalía solicitó el procesamiento del docente, de una alumna que actuaba como intermediaria y de otra que habría pagado para mejorar su calificación en un examen.

Un profesor y una exestudiante que actuaba como intermediaria están imputados en Argentina en una investigación abierta en noviembre del año pasado por el supuesto cobro de dinero a cambio de mejorar las calificaciones. Paola Villagra, la ‘recaudadora’, reveló cómo operaba el esquema en la Escuela de Enfermería de Aguilares, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, y confirmó que el docente también pedía favores sexuales.

«Hay varios alumnos que pagaban para obtener sus notas y yo era quien cobraba. Llegué a recibir 60.000, 70.000 pesos (unos 47,5 y 55,5 dólares respectivamente, según el cambio actual), obsequios, perfumes», contó al canal TN.

La causa fue abierta tras una denuncia anónima y la declaración voluntaria de otro profesor, el titular de la materia Practicantado en Enfermería II, Luis Ángel Solorzano, quien observó irregularidades en las notas del primer parcial y su recuperación en diciembre de 2023, ya que las calificaciones cargadas en el sistema oficial no se correspondían con las que los estudiantes habían obtenido. En ese momento, el docente se encontraba de licencia médica, por lo que los exámenes quedaron a cargo del profesor Ricardo Palavecino.

Junto con su testimonio, Solorzano presentó un ‘pendrive’ que habían dejado en su cátedra de manera anónima y que contenía audios de conversaciones telefónicas, capturas de mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias de dinero realizadas a billeteras virtuales. Además, los diálogos involucraban a Villagra, quien integraba el centro de estudiantes y fue señalada como la recaudadora.

«Recibí de algunos alumnos dinero que se lo entregaba a él (Palavecino). Y en cuento a lo sexual, las escuchas son muy explícitas: es su voz la que nombra a tal o cual estudiante. De su boca se escucha lo que pasó cada estudiante. Pero yo no estuve en el lugar de los hechos», contó Villagra en la entrevista difundida este miércoles.

También señaló que el docente acusado «decía que había tenido relaciones con algunos compañeros y compañeras». «También hay fotos explícitas. Esto a cambio de la nota, de la promoción en algunas materias, de poder llegar al final de la materia», agregó.

En ese contexto, Villagra señaló que los pedidos de dinero por parte de Palavecino se repetían: «Muchos alumnos me llamaban y me explicaban que les pedía más dinero: ‘Me sigue pidiendo plata aunque ya le pagué’, me decían». Además, lo acusó de ser «el que manejaba todo». «Él veía la situación de algunos compañeros y me señalaba a los que yo debía decirles cómo debían manejarse para que el profesor pudiera ponerles la nota», continuó.

Uno de los mensajes que salieron a la luz muestra cómo el docente habría insistido en sus reclamos de dinero. «Si quiere más plata, que me suba. Cuando me suba la nota recién obtendrá más dinero, si ya cobró de mi parte. Siempre le pasé cuando quedamos», le manifestó una estudiante a la intermediaria.

Investigación y pedidos de procesamiento

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Palavecino «recibió dinero a cambio de adulterar las calificaciones de los alumnos» entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Por su parte, Villagra actuaba como «punto de contacto». «Le abonaban el dinero a Villagra, quien luego se lo transfería, por billeteras virtuales o en efectivo, a Palavecino para que este modificara las calificaciones antes de cargarlas al sistema», detalla la causa, que incluye una conversación en la que Villagra asegura: «Los docentes cobran, si no es sexo, es plata».

Por esta causa, la Fiscalía pidió el procesamiento de Palavecino por los delitos de cohecho y falsificación ideológica. También el de Villagra, por cohecho pasivo, y el de la alumna Cintya Lugones, imputada por cohecho activo, porque habría pagado para aprobar un examen.