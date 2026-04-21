Caso Mutualista: «Una sentencia constitucional no puede otorgar derecho propietario», afirma Saucedo

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, informó que ya se presentaron denuncias en el marco del conflicto por el caso Mutualista.

Fuente: El Deber

«Lo que ha hecho el alcalde hoy (martes) es justamente lo que estamos esperando todos. No se puede dar cumplimiento a una sentencia que está viciada con hechos de aparentemente corrupción, que está viciada con fallas procedimentales. Una sentencia constitucional no puede otorgar derecho propietario. Eso le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Es por eso que nadie está obligado a cumplir lo que está mal hecho», afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, este martes a EL DEBER.

La autoridad nacional se refería al caso Mutualista y las declaraciones del aún alcalde cruceño Jhonny Fernández, quien aseguró que no ha entregado ni entregará documentación de los predios del mercado Mutualista, a la familia Crapuzzi.

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«(…) esa sentencia está mal hecha, porque contiene elementos de vicio, tiene fallas procesales, pero además, se aleja del bloque de constitucionalidad y del bloque de convencionalidad», afirmó Saucedo, haciendo clara referencia la sentencia por la que se obliga al alcalde a entregar la documentación a los supuestos propietarios, la familia Crapuzzi.

Es por ello que, este mismo martes, Saucedo aseveró que ya se presentaron denuncias en el marco del conflicto por el caso ‘Mutualista’, apuntando a exmagistrados y a una juez de Pailón. Las denuncias surgen luego del informe de la comisión de Transparencia que el TSJ mandó a Santa Cruz de la Sierra para revisar el caso.

Según Saucedo, una de las acciones fue interpuesta ante el Ministerio Público y actualmente está en etapa de análisis. Mientras que, también se activó un proceso disciplinario contra autoridades judiciales que habrían intervenido en el caso.

“El día de ayer (lunes) se han presentado dos denuncias, una en el Ministerio Público contra ex magistrados y contra la jueza de Pailón, como lo habíamos anunciado. La unidad de Transparencia ya ha interpuesto. En este momento está en la unidad de análisis del Ministerio Público, y también se ha presentado una denuncia disciplinaria contra algún juez que hubiera intervenido, no tengo en este momento el nombre, pero sí se que se ha cumplido conforme lo hemos anunciado”, señaló Saucedo.