La OFEB se convertirá en liquidadora de las empresas públicas sobre la base de un informe de situación

“Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por decreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley», explicó

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La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales (OFEB) se convertirá en una suerte de instancia liquidadora de las empresas públicas deficitarias, una vez se apruebe el proyecto de ley que le asigna esta responsabilidad y que será remitido este miércoles al Legislativo para su aprobación.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó sobre la iniciativa legal que permitirá realizar un estudio de las 67 empresas públicas creadas, en su mayoría, en los 19 años de los gobiernos de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce.

Una vez aprobada la ley, “se le da 90 días de plazo a esta entidad para presentar el estudio sobre cada una de estas empresas públicas sobre la base de hechos técnicos y criterios lógicos. Y aquellas empresas que no cumplan estos criterios van a tener que ser cerradas y liquidadas”, anunció.

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En febrero, un informe oficial daba cuenta de que 64 de las 67 empresas públicas del país registraban pérdidas económicas, mientras que solo tres —YPFB, ENDE y Comibol— generaban utilidades, aunque lejos de los estándares internacionales.

Según el informe elaborado por la misma OFEB, las pérdidas acumuladas de las empresas estatales superan los 8.000 millones de bolivianos.

Durante la presentación de los lineamientos del presupuesto reformulado y una aplicación de acceso a presupuestos de los últimos 20 años, Espinoza anticipó que se tiene conocimiento de que la mayoría de las firmas públicas son deficitarias.

“Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por decreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley; ahí toca el trabajo con la Asamblea. Esa es la decisión que se ha tomado y ese es el criterio sobre el cual se va a avanzar”, afirmó.

También se explicó un segundo proyecto de ley que permitirá a los alcaldes y gobernadores “hacer transferencias presupuestarias al interior de su presupuesto de una manera mucho más rápida, porque claramente el centralismo y el control que se tenía sobre la ejecución presupuestaria partía de esos tiempos burocráticos”.