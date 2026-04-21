Bolívar vuelve a aplazarse de local tras caer ante Independiente en el Siles

La academia paceña no pudo conseguir un buen resultado jugando en el estadio Hernando Siles, cayendo por 1-2 ante el ‘Matador’ con goles de Barbosa y Cristaldo.

Fuente: Unitel

Bolívar sufrió un nuevo revés en condición de local tras caer ante Independiente Petrolero por 1-2, este martes en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz por la tercera jornada del torneo de la División Profesional.

El equipo dirigido por Flavio Robatto no pudo conseguir un buen resultado y los jugadores celestes terminaron silbados por sus hinchas tras otro mal resultado en casa.

Independiente Petrolero se quedó con la victoria gracias a los goles convertidos por el brasileño Willie Barbosa (38’) y el argentino Jonatan Cristaldo (64’).

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Pese al tropiezo, Bolívar termina parcialmente la jornada en el primer lugar con seis puntos, aunque perdió su invicto. Mientras que el ‘Matador’ de Sucre logró su primera victoria en el torneo ‘todos contra todos’.