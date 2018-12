Familia boliviana fue retenida en frontera de Pisiga por un error de Aduana

Las víctimas tuvieron que permanecer tres días en el recinto aduanero porque la Aduana boliviana no registró la salida del vehículo y de la familia

La familia después de tres días pudo salir de Pisiga.

Una familia boliviana que viajó a Chile en su vehículo particular estuvo retenida durante tres días en el puesto aduanero de Pisiga (Bolivia), por un error de la Aduana boliviana que no registró la salida del motorizado y de los cuatro integrantes.

Saúl C., la víctima, relató que salió del país el 22 de noviembre por el puesto aduanero de Pisiga (Oruro), registró su salida y la declaración jurada como corresponde e hizo lo mismo en la Aduana chilena, pero cuando quiso regresar el domingo 16 de noviembre se llevó un susto.

En Pisiga le dijeron que él y su familia no registraron la salida hacia el vecino país y por tanto se trataba de una salida ilegal. “Nos dijeron que seguimos en Bolivia, que el documento no está cancelado, que el caso no está cerrado” relató.

“No era posible porque yo salí por esa frontera, entonces buscaron en el archivo y encontraron que efectivamente yo salí (por Pisiga) pero en el sistema aparece como que yo sigo en Bolivia o sea estaría como ilegal y ahí tuve que demostrar con documentos que me facilitaron en el lado chileno” contó el afectado.

Saúl C. presentó una fotografía que tomó con su teléfono móvil a la declaración jurada llenada en Pisiga y tuvo que sacar una copia de la declaración jurada de la Aduana chilena que sí registró el ingreso de la familia boliviana.

Ante la situación, la Aduana boliviana en Pisiga le planteó dos caminos: que la víctima envíe una nota a la Aduana de La Paz para que se subsane el error o que pague una multa de 500 UFV. “Les dije que no voy a pagar (esa multa) porque yo no cometí el error, el error cometió la Aduana”, contó.

Después de la negativa su caso fue enviado a La Paz, pero Saúl, su esposa, su hijo de dos años y su suegro tuvieron que permanecer durante tres días en el recinto aduanero de Pisiga, durmieron en su vehículo pese a que el menor de edad se encontraba enfermo y recién ayer después de un largo proceso la Aduana dio solución a su problema y recién pudo salir del recinto aduanero.

Página Siete Digital / La Paz