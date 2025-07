Samuel Doria Medina consolida su ventaja en las tres primeras encuestas avaladas por el TSE

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

Samuel saca ventaja: radiografía comparativa de las tres encuestas de cara a las presidenciales. Tras encuesta, Andrónico pide unidad a los políticos de izquierda. Jaime Dunn tiene deudas pendientes, confirma alcaldía de El Alto en informe al TSE eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Samuel saca ventaja: radiografía comparativa de las tres encuestas de cara a las presidenciales

A menos de dos meses de las elecciones generales previstas para agosto de este año, las encuestas de percepción de voto dan un pantallazo sobre el escenario electoral boliviano. Los estudios, realizados por empresas distintas -Ipsos Ciesmori, Spie Consulting y Captura Consulting-, coinciden en los nombres de los tres principales candidatos, pero muestran matices importantes en las cifras y, sobre todo, en la tendencia, ya que Samuel Doria Medina no solo se mantiene como primero, también incrementa su ventaja sobre el expresidente Jorge Tuto Quiroga, entre el primer y tercer estudio. La primera encuesta, difundida el 1 de enero por la red Unitel y elaborada por Ipsos Ciesmori, mostraba un escenario de virtual empate técnico entre Doria Medina y Quiroga. El empresario lideraba con 18,5% de intención de voto, seguido muy de cerca por el exmandatario con 17,8%, lo que representaba una diferencia mínima de 0,7 puntos porcentuales; más atrás, se encontraba el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con un expectante 14,2%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

https://eju.tv/2025/06/samuel-saca-ventaja-radiografia-comparativa-de-las-tres-encuestas-de-cara-a-las-presidenciales/

El mapa del voto: cómo cambian las preferencias en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba

Los tres departamentos más poblados de Bolivia -Santa Cruz, La Paz y Cochabamba- definirán el futuro político en los comicios nacionales programados para el 17 de agosto venidero, habida cuenta que el eje central, como se lo conoce, concentra más del 70% de los votantes en todo el territorio nacional, en consecuencia, los candidatos y las organizaciones políticas ponen mayor énfasis en estas tres regiones que serán las que prácticamente determinen al futuro gobernante del país. Las tres encuestas nacionales difundidas el 1, 18 y 29 de junio permiten observar con mayor precisión la perspectiva de los candidatos con mayor preferencia y las diferencias territoriales que comienzan a establecer la configuración de este mapa electoral que, además, revela la tendencia ideológica del electorado en las regiones que componen el eje central del país. En Santa Cruz, existe una clara tendencia liberal si se toma en cuenta que Samuel Doria Medina muestra una ventaja clara y sostenida en las tres mediciones.

https://eju.tv/2025/06/el-mapa-del-voto-como-cambian-las-preferencias-en-la-paz-santa-cruz-y-cochabamba/

Tras encuesta, Andrónico pide unidad a los políticos de izquierda

Luego de conocerse los resultados de una nueva encuesta nacional de intención de voto, el candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, instó este lunes a los sectores y líderes políticos de la izquierda boliviana a trabajar por la unidad de cara a las próximas elecciones del 17 de agosto próximo. Rodríguez se ubicó en el tercer lugar de la preferencia electoral con un 13,7%, por detrás de Samuel Doria Medina de la alianza Unidad, quien lidera con un 19,6%, y de Jorge “Tuto” Quiroga de Libre, que alcanza un 16,6%. Los datos fueron presentados anoche por Cadena A, con información recolectada por Captura Consulting. “Vamos a pedir de manera incansable la unidad de todas las organizaciones y sectores sociales de la izquierda boliviana”, manifestó el senador, al reconocer la importancia de consolidar un bloque nacional-popular fortalecido para enfrentar el escenario electoral. Subrayó que, a pesar de los resultados, confía en que el apoyo en las provincias sigue siendo sólido.

https://eju.tv/2025/06/tras-encuesta-andronico-pide-unidad-a-los-politicos-de-izquierda/

Camacho afirma que primer lugar de Doria Medina en las encuestas se debe a la credibilidad de su propuesta

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se hizo eco de las palabras de su compañero y candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, sobre el favorecimiento de las tres encuestas que se llevaron a cabo en este mes de junio y que dan al empresario el primer lugar en la intención de voto respecto a sus contrincantes y resaltó que ese primer lugar se debe a que existe ‘un plan serio’ para sacar a Bolivia de la crisis. Aunque el margen respecto a su inmediato seguidor, Jorge Tuto Quiroga, no es amplio, la tendencia no varía y el empresario consolida ese liderato. La pasada jornada, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Doria Medina agradeció el respaldo ciudadano y aseguró que la tendencia de crecimiento es irreversible. El candidato presidencial por Unidad Nacional reaccionó con optimismo tras conocer los resultados de la encuesta de Captura Consulting, que lo posicionan a la cabeza en la intención de voto, con un 19,6 %, frente al 16,6% de Quiroga Ramírez y un 13,7% de Andrónico Rodríguez.

https://eju.tv/2025/06/camacho-afirma-que-primer-lugar-de-doria-medina-en-las-encuestas-se-debe-a-la-credibilidad-de-su-propuesta/

Alanoca: “Si Evo no está en la papeleta, no hay democracia”

La concejala de El Alto y candidata a la vicepresidencia por Pan-Bol, Wilma Alanoca, defendió la postulación de Evo Morales y advirtió que sin su nombre en la papeleta electoral del 17 de agosto no se puede hablar de un proceso democrático. “Si Evo Morales no está en la papeleta, no podría hablarse de democracia y mucho menos ir a elecciones”, declaró Alanoca y agregó que el expresidente está “legal y legítimamente habilitado” y que ha sido víctima de un lawfare en una “guerra judicial impulsada por el Gobierno” con el objetivo de eliminarlo como actor político. La concejala complementó que existe una “decisión orgánica y unánime” del sector evista para rechazar unas elecciones que excluyan al líder cocalero, a quien considera representante legítimo del movimiento indígena, campesino y popular. Según la candidata de Pan-Bol, lo que está en juego no es solo una candidatura, sino el derecho de las grandes mayorías populares a participar en las decisiones del país.

https://eju.tv/2025/06/alanoca-si-evo-no-esta-en-la-papeleta-no-hay-democracia/

Jaime Dunn tiene deudas pendientes, confirma alcaldía de El Alto en informe al TSE

La alcaldesa Eva Copa envió este lunes su respuesta al requerimiento presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la situación del candidato Dunn, respaldado en el informe de conclusiones de la Contraloría General del Estado. Según se conoce el TSE este martes en sesión de Sala Plena tomará una decisión respecto a la situación de Dunn. Dunn, precandidato por Nueva Generación Patriótica, tiene su habilitación pendiente debido a su solvencia fiscal. La Alcaldía alteña había anticipado que enfrenta cerca de 33 procesos coactivos con el municipio, pese a que él aseguró que ya solucionó esa situación. “Cuenta con sentencias y pliegos ejecutoriados en su contra”, situación que puede impedirle habilitarse como candidato presidencial en los comicios generales del 17 de agosto.

https://eju.tv/2025/06/jaime-dunn-tiene-deudas-pendientes-confirma-alcaldia-de-el-alto-en-informe-al-tse/

Patzi sobre estallido de la ofrenda de Andrónico a la Pachamama: «Es una explosión al universo»

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, aseguró que el sábado fue testigo de una «explosión al universo», cuando la ofrenda que dio Andrónico Rodríguez a la Pachamama estalló en pleno acto. «La verdad es que explotó, es muy buena suerte, es como una explosión al universo, yo lo interpreto como una explosión al universo, una buena suerte», aseguró el exseguidor de Evo Morales. El sábado durante el acto de inicio de la campaña electoral de Alianza Popular, la organización política que inscribió a Rodríguez hizo una ofrenda a la Pachamama. Conocida como una «mesa», la ofrenda constaba de un sullu (feto de llama) que fue acomodado sobre una serie de elementos dulces. Aunque los yatiris (maestros andinos) a los que se encargó la tarea hicieron varios esfuerzos para encender la ofrenda, ésta no encendió, sino que estalló en el momento en que Rodríguez daba su discurso. «Si explota es fundamentalmente como algo que universaliza este pensamiento, esta alianza», aseguró Patzi.

https://eju.tv/2025/06/patzi-sobre-estallido-de-la-ofrenda-de-andronico-a-la-pachamama-es-una-explosion-al-universo/

Cívicos se reunirán en Tarija para definir acciones ante cualquier intento de posponer los comicios

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó este lunes que el Movimiento Cívico Nacional se reunirá de manera presencial el viernes 4 de julio, en la ciudad de Tarija, donde determinarán acciones en caso de que las elecciones se posterguen. «Se postergan las elecciones, se aplazan un minuto, nosotros vamos a ir al paro regional departamental; hemos tenido una reunión con el Movimiento Cívico Nacional, en la cual hemos llegado a un acuerdo de que el viernes, en Tarija, tendremos una reunión presencial para definir las acciones que vamos a tomar», declaró en conferencia de prensa Zambrana. Diferentes instituciones cívicas del país se declararon en estado de alerta ante las amenazas de los evistas, quienes aseguran que, si su jefe no es incluido en la papeleta electoral, no permitirán que los comicios se lleven a cabo. «No podemos dejar ni un mínimo riesgo de que las elecciones se puedan postergar, no se van a suspender las elecciones, si eso sucede vamos a parar el país», aseguró el vicepresidente del comité.

https://eju.tv/2025/06/civicos-se-reuniran-en-tarija-para-definir-acciones-ante-cualquier-intento-de-posponer-los-comicios/

“Las soluciones debieron tomarse hace dos años”: Cainco apela a la voluntad política para salir de la crisis

En un contexto de mayor inflación y diferentes problemáticas que asoman en el panorama económico, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló que salir de este escenario depende de voluntad política y aplicando medidas que vienen siendo advertidas desde hace al menos dos años. Antelo manifestó que más allá de los reportes y las cifras de inflación, el panorama complejo lo sienten las familias bolivianas que día a día ven en los mercados con el incremento de precios en los productos de la canasta familiar “La única manera de resolverlo es con una voluntad política que resuelva los desafíos económicos estructurales que tiene el país. Las soluciones debieron tomarse hace dos años”, apuntó el dirigente, resaltando que se deben asumir medidas que pasan también por la reducción del déficit fiscal. La inflación acumulada en Bolivia al mes de mayo de 2025 alcanzó el 9,81%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

https://eju.tv/2025/06/las-soluciones-debieron-tomarse-hace-dos-anos-cainco-apela-a-la-voluntad-politica-para-salir-de-la-crisis/

El dólar paralelo se vende por debajo de los Bs 16, la cotización más baja desde mayo

El dólar paralelo registró su valor más bajo desde mayo en este inicio de semana, que coincide con el último día de junio. Tanto en el mercado paralelo físico como en la cotización del dólar digital, que se comercia a través de plataformas como Binance, el precio se ubica por debajo de Bs 16 este lunes. En las calles, el dólar paralelo se vende por debajo de Bs 16, mientras que, de acuerdo con plataformas de intercambio de criptoactivos, la moneda estadounidense se cotizaba en Bs 15,82 por USDT hasta las 11:41 de este lunes 30 de junio. La información sobre el intercambio en Binance fue publicada por la plataforma de monitoreo Mauforonda.github.io, que actualiza la cotización en tiempo real. Cabe recordar que el dólar digital alcanzó un pico de Bs 20 el pasado 15 de mayo; sin embargo, desde entonces su cotización ha descendido progresivamente, manteniéndose en un promedio de Bs 16 durante el mes de junio. La cotización oficial del dólar en Bolivia es a Bs 6,96 para su venta, indicador fijado por el Banco Central de Bolivia.

https://eju.tv/2025/06/el-dolar-paralelo-se-vende-por-debajo-de-los-bs-16-la-cotizacion-mas-baja-desde-mayo/