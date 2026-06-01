Comisión del Gobierno y la Gobernación negocia el levantamiento de bloqueos en San Julián

Antes de la reunión con los bloqueadores, hubo otra con sectores de ambas poblaciones y se firmó un acuerdo

eju.tv

Una comisión del Gobierno central, presidida por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, logró instalar una reunión con la dirigencia de los sectores que bloquean las rutas en San Julián y Cuatro Cañadas, luego de atender demandas y firmar un acuerdo previo con otras organizaciones de ambas regiones cruceñas.

Junto al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, el ministro comprometió gestiones para la construcción de la carretera Brecha Casarabe y el Núcleo 91, además de un hospital de segundo nivel. Poco después de este anuncio, comenzó formalmente el encuentro con los sectores movilizados que mantienen bloqueada la carretera de conexión hacia el departamento de Beni y la Chiquitanía desde hace 19 días.

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Aunque estas movilizaciones a nivel local coinciden en tiempo con las protestas nacionales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, las gestiones de las últimas horas facilitaron este acercamiento directo. La reunión se lleva a cabo en las instalaciones de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en Cuatro Cañadas, con el objetivo de alcanzar consensos sobre pliegos petitorios regionales que permitan habilitar la vía de forma inmediata.

Del encuentro también participan la vicegobernadora Paola Aguirre; el alcalde de Cuatro Cañadas, Johan Bergen; y el director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Miguel Rojas. Por parte de los movilizados, asiste la dirigencia de la Federación de Comunidades Interculturales Berlín y de la Federación de Guarayos, así como organizaciones sociales de San Julián encabezadas por su alcalde, Carlos Vaca.