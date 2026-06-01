Policía pide denunciar a dirigentes que amenazan para marchar y bloquear

La Policía Boliviana exhortó este lunes a la población a denunciar a dirigentes que presuntamente estarían obligando a sus bases a participar en marchas y bloqueos mediante amenazas, multas económicas o represalias contra quienes se nieguen a sumarse a las movilizaciones.

El comandante regional de la Policía en El Alto, Fernando Rojas, afirmó que durante las últimas semanas circularon denuncias y audios en redes sociales donde algunos dirigentes advierten con sanciones a quienes no acaten las medidas de presión impulsadas por sectores movilizados.

La autoridad señaló que, pese a la difusión de esos casos, la institución no abrió investigaciones porque hasta el momento no existen denuncias formales presentadas por los afectados.

Policía

“Si son víctimas de este tipo de audios o amenazas, tienen la obligación y el derecho de hacer conocer a la Policía para que podamos iniciar con las investigaciones”, manifestó Rojas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jefe policial remarcó que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede acudir a las instancias correspondientes para formalizar denuncias relacionadas con amenazas, coerción o presunta extorsión vinculada a las movilizaciones.

Las declaraciones se producen en medio de más de un mes de conflictos y bloqueos en el departamento de La Paz, donde persisten las protestas impulsadas por sectores que exigen cambios políticos y medidas económicas por parte del Gobierno.

Dirigentes

En las últimas semanas también surgieron cuestionamientos de algunos sectores vecinales, gremiales y ciudadanos que denunciaron presiones para participar en marchas y puntos de bloqueo. Incluso familiares de personas aprehendidas durante las movilizaciones aseguraron públicamente que varios manifestantes acudieron obligados por decisiones de sus dirigentes.

La Policía recordó además que la participación en protestas constituye un derecho ciudadano, pero enfatizó que debe ejercerse de manera voluntaria y sin mecanismos de presión o amenazas. En ese marco, distintas instancias policiales habilitaron canales de recepción de denuncias para casos relacionados con presuntas coerciones durante las movilizaciones.

Rojas indicó que la institución continuará realizando tareas de control y seguimiento en los puntos de conflicto para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad de la población mientras continúen las medidas de presión.