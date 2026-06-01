Colombia: «La segunda vuelta será muy reñida», dice el politólogo Jacobo Grajales

La segunda vuelta presidencial en Colombia se anuncia «muy reñida» estima en esta entrevista el politólogo de la Universidad de la Sorbona en París, Jacobo Grajales, si bien «la estrecha ventaja inicial de Abelardo de la Espriella, sumada a su capacidad de atraer votos de la derecha, contrasta con el desafío mayor de Iván Cepeda: conquistar electores moderados y movilizar a los abstencionistas en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre».

RFI. El resultado de una de las campanas más violentas que ha vivido Colombia en las últimas cuatro décadas ha sido la sorprendente victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por un estrecho margen frente al senador oficialista Iván Cepeda. ¿Cuál es su lectura de los resultados con de la Espriella obteniendo el 43.7% de los votos y Cepeda el 40.9%?

El resultado es muy distinto de lo que anticipaban las encuestas. En Colombia existe una veda electoral la semana previa al escrutinio. Esas encuestas habían identificado un aumento significativo en el apoyo a Abelardo de la Espriella y una disminución considerable en los votantes de Paloma Valencia. Las curvas de ambos candidatos se cruzaron hace unas semanas y permanecieron con esa tendencia. Otro elemento para considerar son los «votantes vergonzantes», aquellos que prefieren no expresar su intención de voto por De la Espriella debido al estigma social asociado con él.

RFI. A menudo se describe a Abelardo de la Espriella como un «outsider», el «candidato Trumpista». ¿Cómo calificaría usted sus propuestas?

Las propuestas de Abelardo de la Espriella se inscriben en un contexto regional de recomposición de la derecha tradicional, con la aparición de líderes carismáticos como Nayib Bukele o Javier Milei. Su estilo se caracteriza por una radicalidad y un rechazo a las instituciones y élites políticas, las cuales, paradójicamente, lo apoyan, si bien su campaña fue cuidadosa en no hacer visibles esos apoyos. En términos de propuestas programáticas, aboga por una política de mano dura contra el crimen y los grupos armados, proponiendo, por ejemplo, la construcción de megacárceles, sin dar más detalles. También busca reducir el tamaño del Estado en un 40%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

RFI. ¿Cómo se califica políticamente a Abelardo de la Espriella en Colombia? ¿Es un candidato de ultraderecha?

El calificativo de ultraderecha o extrema derecha es bastante acertado. Su estrategia apunta a radicalizar las temáticas tradicionales de la derecha para captar un electorado que percibía a la candidata uribista de derecha Paloma Valencia como insuficientemente radical. También hay un componente de misoginia presente en su discurso. La elección de un candidato a la vicepresidencia por parte de Valencia, que proviene del centro y es abiertamente homosexual, no coincide con el electorado ultraconservador que logró captar Espriella.

RFI. ¿Por qué el candidato apoyado por el presidente Petro, a la izquierda, no terminó primero en esta primera vuelta?

El resultado de Iván Cepeda, que obtuvo un poco más del 40% de los votos, corresponde a las proyecciones de su candidatura. La novedad está en el fuerte desempeño de Abelardo de la Espriella, que logró consolidar un apoyo mayor del que tenía el candidato que enfrentó a Petro hace cuatro años.

RFI. ¿Cree que la segunda vuelta será reñida?

Sí, muy reñida. Abelardo de la Espriella comienza con una ventaja, y su capacidad de atraer parte del electorado de Paloma Valencia será crucial. La misión de Iván Cepeda es más complicada, ya que debe atraer al electorado de derecha y movilizar a los votantes que se abstuvieron en la primera vuelta.

RFI. El presidente Petro cuestiona el conteo de la primera vuelta. ¿Qué tan legítimas son sus dudas sobre el software de conteo de votos?

Esta estrategia de cuestionar la fiabilidad del software ha sido una táctica del presidente Petro desde hace varios meses. Aparentemente, la organización logística de las elecciones fue intachable y los resultados fueron revelados rápidamente. Aunque siempre hay un pequeño margen de error entre el pre-conteo y el resultado final, este no suele reflejar manipulaciones. Es posible que estén intentando ganar tiempo, pero esto podría jugar en contra de la izquierda, que necesita construir una nueva narrativa para atraer a los votantes del centro.