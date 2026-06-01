Aurora vence a Universitario de Vinto en duelo entre equipos cochabambinos

Fuente: Unitel

Aurora logró una victoria ante FC Universitario de Vinto por 2-1 para quedarse con los tres puntos en el último partido del torneo de la División Profesional hasta su reanudación debido a los conflictos sociales en el país.

El conjunto celeste se quedó con el triunfo gracias a los goles convertidos por el colombiano Michael Rangel (12’) y Rodrigo Ramallo, quien marcó a través de un tiro penal (74’).