Aurora vence a Universitario de Vinto en duelo entre equipos cochabambinos

Aurora vence a Universitario de Vinto en duelo entre equipos cochabambinosCategorías DeportesEtiquetas 01/06/2026 El ‘Equipo del Pueblo’ se quedó con la victoria en el último partido del torneo de la División Profesional hasta la reanudación por los bloqueos y la situación del país. [ Foto: APG ] El equipo celeste, vestido de negro para este compromiso, se impuso por 2-1 en el duelo ante Vinto. Fuente: Unitel Aurora logró una victoria ante FC Universitario de Vinto por 2-1 para quedarse con los tres puntos en el último partido del torneo de la División Profesional hasta su reanudación debido a los conflictos sociales en el país. El conjunto celeste se quedó con el triunfo gracias a los goles convertidos por el colombiano Michael Rangel (12’) y Rodrigo Ramallo, quien marcó a través de un tiro penal (74’). eju.tv Para el cuadro ‘manzanero’ marcó el empate transitorio Iván Vidaurre, quien anotó en propia meta para el 1-1 en el compromiso. Con este triunfo, Aurora escala al tercer lugar en la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que FC Universitario de Vinto se queda en el octavo puesto con 10 unidades. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas