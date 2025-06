Tras encuesta, Andrónico pide unidad a los políticos de izquierda

Rodríguez también cuestionó que la división interna se agravó por falta de liderazgo claro en el oficialismo: “Lamentablemente el oficialismo no cuidó la unidad y no gobernó con claridad, por lo tanto, no es responsabilidad del campo nacional-popular”, remarcó.

eju.tv / Video: Cadena A

Luego de conocerse los resultados de una nueva encuesta nacional de intención de voto, el candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, instó este lunes a los sectores y líderes políticos de la izquierda boliviana a trabajar por la unidad de cara a las próximas elecciones del 17 de agosto próximo.

Rodríguez se ubicó en el tercer lugar de la preferencia electoral con un 13,7%, por detrás de Samuel Doria Medina de la alianza Unidad, quien lidera con un 19,6%, y de Jorge “Tuto” Quiroga de Libre, que alcanza un 16,6%. Los datos fueron presentados anoche por Cadena A, con información recolectada por Captura Consulting.

“Vamos a pedir de manera incansable la unidad de todas las organizaciones y sectores sociales de la izquierda boliviana”, manifestó el senador, al reconocer la importancia de consolidar un bloque nacional-popular fortalecido para enfrentar el escenario electoral. Subrayó que, a pesar de los resultados, confía en que el apoyo en las provincias sigue siendo sólido.

Rodríguez también cuestionó que la división interna se agravó por falta de liderazgo claro en el oficialismo: “Lamentablemente el oficialismo no cuidó la unidad y no gobernó con claridad, por lo tanto, no es responsabilidad del campo nacional-popular”, remarcó.

Finalmente, aseguró que continuará participando en foros y encuentros con diferentes sectores sociales en todo el país, para sumar respaldo y encaminar un proyecto común. “Estamos atentos a todas las invitaciones. Antes de ser candidato, ya estábamos participando en estos espacios y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

El candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, inició el fin de semana su campaña y proclamó a sus candidatos en un acto en la ciudad de La Paz. El actual presidente del Senado ratificó a Mariana Prado como su acompañante de fórmula. “Con nuestra compañera Mariana, que tomamos la decisión de asumir con tanta responsabilidad, mirando al futuro, queremos agradecerles las contribuciones para el programa de gobierno”, dijo.