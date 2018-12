Policía replegará a sus efectivos de la estatal Huanuni por determinación de la gerencia

La Policía de Oruro que hacía controles para evitar el robo de minerales, dejará las instalaciones de la minera porque supuestamente su gerencia ya no cuenta con los recursos necesarios para pagar el servicio de la institución del orden.

El acceso a la Empresa Minera Huanuni. Foto: Internet.

La Paz, 28 de diciembre (ANF).- El comandante departamental de la Policía de Oruro, Freddy Betancourt, informó este jueves que debido a una decisión de la gerencia de la Empresa Minera Huanuni (EMH), se replegará a los efectivos policiales que hacían los controles para evitar el robo de minerales, conocido como “jukeo”.

“La decisión ya la han tomado la gerencia de la empresa, nosotros vamos a seguir sólo hasta el 31 de diciembre. Seguramente la empresa tendrá sus políticas de seguridad para evitar el jukeo”, manifestó, según un reporte de la radio Erbol.

Debido al gran perjuicio económico que genera el robo de mineral a la empresa minera –al menos $us 2 millones mensuales, según estimaciones– el Comando General de la Policía determinó en agosto pasado que un contingente policial de 50 efectivos llegue hasta Huanuni para efectuar operativos y controles.

Tras más de cuatro meses de trabajo continuo, en los que desarrolló cinco operativos al interior de la empresa y se recuperó más de 4 toneladas de mineral, la Policía ahora dejará las instalaciones de la minera porque supuestamente su gerencia ya no cuenta con los recursos necesarios para pagar el servicio de la institución del orden.

“La fundamentación que dan es que no existe recursos económicos; seguramente existen falencias en el manejo económico y son sus problemas, pero nosotros vamos a estar reforzando con los efectivos que se repliegan al control policial en el centro de Oruro”, agregó.

Betancourt lamentó que la gerencia de la empresa haya tomado la decisión debido a que “la presencia policial es muy importante, principalmente, en el aspecto legal”, por lo que dejó en manos de las autoridades del Ministerio de Minería la seguridad de la minera.

“Ellos han contratado a una empresa privada que lamentablemente no tiene facultades legales, no pueden hacer uso de agentes químicos, no pueden portar armas, ni detener personas; por lo tanto, será responsabilidad de la gerencia de la empresa Huanuni”, apuntó.