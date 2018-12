Robaron 12 veces en su vivienda ubicada en la Urbanización Cotoca

La señora Fátima Fuentes se siente frustrada por todas las veces que los antisociales ingresaron a robar a su domicilio, asegura que trabaja sólo para reponer las cosas que le roban, tiene 3 perros para cuidar su domicilio pero nada detiene a los delincuentes.

Según el relato de la víctima los antisociales utilizarían un lote baldío que se encuentra al lado de su domicilio, suben por la barda para poder ingresar a su domicilio y se llevaron 2 televisores plasma,1 garrafa, joyas y otros accesorios “ya no tengo esperanzas de ir a la policía porque no pasa nada, no se investiga” señala la víctima con lágrimas en los ojos y asegura que por la urbanización no pasa ni una patrulla.

Fuente: Unitel