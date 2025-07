Tras declaraciones de Prado, candidatos coinciden que Andrónico y Evo ‘son lo mismo’

Tuto Quiroga insistió en que el tiempo de Morales ya terminó y que se encuentra en sus últimos “estertores”.

Por Boris Góngora

Ante las declaraciones de Mariana Prado de aceptar la candidatura solo si no se actuaba contra Evo Morales, los candidatos a la Presidencia Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina coincidieron en que el expresidente y Andrónico Rodríguez “son lo mismo”, aunque tengan diferente cara.

Prado, candidata a la Vicepresidencia por Alianza Popular, reveló el viernes que para aceptar su postulación condicionó al presidente de la Cámara de Senadores y candidato presidencial Andrónico Rodríguez de “no hacer nada contra” Evo Morales.

“Cuando conversamos con Andrónico sobre este tema (la relación con Evo). Yo le dije: No vamos hacer nada contra Evo, no cuentes conmigo. Si es contra Evo no cuentes conmigo, puede ser a pesar de Evo, pero contra él no”, indicó al Streaming de Tele C, Decidamos Juntos.

El candidato presidencial por Súmate APB Manfred Reyes Villa escribió que la candidata a la Vicepresidencia por Alianza Popular confirmó que Andrónico y Evo “son lo mismo”.

A lo que señaló que se hará justicia y “Evo Morales enfrentará a la ley”.

“Habrá orden en el Chapare y se acabará el chantaje de los bloqueos. El libre tránsito será un derecho garantizado”, escribió Reyes Villa.

En esa línea, el candidato presidencial por la alianza Unidad Samuel Doria Medina dijo que “todos son lo mismo”, aunque tengan diferentes caras representan al Movimiento Al Socialismo (MAS), “que llevó” al país a una crisis.

Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial de Libre, pidió que los candidatos de Alianza Popular expliquen su devoción a “un señor que tanto daño ha hecho y cuyo tiempo ha terminado”.

“Llega un futuro diferente, que ellos sigan hablando de quién es más leal y más llunku con un señor que tanto daño que ha hecho. Bolivia va a tener un futuro diferente a partir del 17 de agosto, que ellos sigan entretenidos con eso”, dijo.

Insistió en que el tiempo de Morales ya terminó y que se encuentra en sus últimos “estertores”. Afirmó que Bolivia va cambiar y “que ellos sigan viendo quienes representan al arcismo o al evismo”.