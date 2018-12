“Siempre estuve preparado para grandes retos”

Llegó a Destroyers este año por invitación del ex director técnico cuchuqui José ‘Pepe’ Peña. Después, fue relegado. Cuando el equipo estaba mal acudieron a él y respondió con jerarquía. Ahora es líder y capitán.

CARLOS JORDÁN PAZ

El pasado 29 de junio cumplió 40 años, de los cuales 23 lleva como futbolista profesional. Lorgio Álvarez Roca se erige hoy por hoy en el jugador ejemplar, pues dada su experiencia y su extenso recorrido en clubes importantes del país (Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero), Argentina (Independiente de Avellaneda) y Paraguay (Cerro Porteño y Libertad) sigue demostrando sacrificio y entrega en el humilde club Destroyers, que lucha por mantenerse en la máxima categoría del balompié nacional.

Es el defensor de los goles históricos y espectaculares, como el que le marcó a Perú en la Copa América de 2004 o el gol ‘maradoniano’ que le hizo el domingo a Avilés Industrial de Tarija en el partido de ida por el descenso indirecto.

Lorgio parece interminable. Corre como un chico de 20 años. Su calidad está intacta pese a que una buena parte del pasado campeonato Clausura de la División Profesional fue relegado por entrenadores, que ante la necesidad lo pusieron y terminaron dándole el cintillo de capitán.

La historia que está escribiendo hoy en el cuadro ‘cuchuqui’ es bien particular porque la empezó a vivir cuando ya se daba por retirado. Él así la contó a DIEZ.

Su amistad con ‘Pepe’ Peña

Hacía un año y diez meses que no estaba en la alta competencia, pues su último club había sido Blooming (2016). Llegó a Destroyers por tres personas. Primero porque José ‘Pepe’ Peña es su amigo de infancia y confió en su capacidad y porque el entonces presidente del club, Pedro Rivero Jordán y su principal colaborador, ahora presidente de la División Profesional, Robert Blanco, apostaron por él.

“Yo les dije que si no estaba en condiciones iba ser el primero en salir por la puerta por donde entré. Y nos fue bien en la primera parte del campeonato Apertura porque clasificamos entre los mejores ocho”, dijo.

¿Y qué pasó después?. Con la salida de Peña como entrenador del equipo sucedieron una serie de situaciones de las que prefiere no recordar, pero adelantó que en cualquier momento hablará sobre el tema.

“El fútbol boliviano tiene que cambiar y debe hacerlo desde sus máximas esferas. Por pequeños detalles se pierden grandes jugadores, grandes objetivos y grandes instituciones, como la de Destroyers que le costó diez años volver al seno profesional”, confesó.

También hizo un análisis de la campaña del equipo aurinegro y la califica de irregular por la inmadurez de la plantilla.

“Hemos pagado un duro precio por la inmadurez del plantel. La mayoría de los que ascendieron se quedaron y en el grupo muchos han debutado en el fútbol profesional. Faltó tener actitud para no conformarse con lo que se consiguió, faltó carácter para seguir ganando cosas importantes. Nos faltó equilibrio porque no puede ser que en el primer torneo estemos entre los mejores y después estemos luchando por no descender. En concreto, estamos en un año de transición. Por eso, ojalá que este miércoles aseguremos la permanencia y así en la próxima temporada, los que se queden puedan aprender de esta experiencia para afrontar el año con más equilibrio futbolístico”, dijo.

Con todo esto, Álvarez es un convencido que a la larga los jugadores con experiencia son los que ayudan a sacar a un equipo de una mala situación, pues sostiene que es difícil remar con solo jugadores jóvenes.

“Entiendo que muchos jugadores de mi edad ya no rinden igual, pero en lo personal soy de aquellos que siempre estuvieron preparados para los retos y eso se los digo a los más jóvenes. En el fútbol hay que trabajar para estar bien cuando nos llegue la oportunidad”, acotó.

Sobre esto último, Lorgio recordó a quien fuera su entrenador en Blooming en el comienzo de su carrera, cuando la academia fue bicampeón nacional. “Con él (Aragonés) aprendí conceptos, valores y disciplina. Fue el que marcó mi carrera deportiva. En el exterior desde luego que también aprendí muchas cosas, pero lo hice por el amor que tengo a esta profesión”, cerró.

