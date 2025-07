Cosechan a mano: Productores de maíz en emergencia por falta de diésel

«Para grandes extensiones no hay condición, no hay diésel, entonces es muy restringido. Se están haciendo gestiones pero no llega a zonas alejadas», recalcó.

Advirtió que las consecuencias del desabastecimiento afectarán a la producción ganadera qué depende de los granos para el engorde y que esto terminara por reducir la calidad y cantidad en la producción de carne para la población.