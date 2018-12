UD:“Ofrecer SUS es demagogia del Gobierno”

Vicepresidente de Bolivia acusó a Gobernación por crisis de Salud en La Paz

UD cree que discurso de García es “demagógico”

> “En el marco del Sistema Único de Salud (SUS) las gobernaciones podrán entregar la administración de los hospitales de tercer nivel al Gobierno central, y así en un mes ya no habrá pacientes que sean atendidos en los pasillos”, dijo la autoridad > Para el diputado opositor Rodrigo Valdivia, “el Gobierno ya no tiene nada que ofrecer al pueblo boliviano y ahora recurre a la demagogia”



ATENCIÓN DE ENFERMOS EN LOS PASILLOS. DRAMÁTICA SITUACIÓN DE HOSPITALES PÚBLICOS.

Unidad Demócrata:“Ofrecer SUS es demagogia del Gobierno”

El Gobierno ya no tiene nada que ofrecer al pueblo boliviano y ahora recurre a la demagogia, porque ofrecer el Seguro Único de Salud (SUS) es prometer algo que no podrá cumplir en su aplicación, dijo Rodrigo Valdivia, diputado de Unidad Demócrata (UD).

“No les queda más que tomar medidas demagógicas, ahora toman el seguro universal gratuito, yo creo que no tienen nada ya que ofrecerle al país. Igual decidieron tomar la medida del doble aguinaldo y tuvieron dificultades, así que este Gobierno está mal”, aseguró Valdivia.

El diputado de UD que sostiene una huelga de hambre en la ciudad de Cochabamba, dijo que la oferta del SUS, en su aplicación tendrá muchos problemas por eso califica de demagógico, más aún si para este programa el Gobierno anuncia que está financiado con un préstamo millonario.

“Ahora el seguro universal gratuito de salud se está iniciando con un préstamo millonario, está claro que habrá problemas en su aplicación, por eso insisten en temas que no son ciertos y reales para el pueblo”, afirmó.

El diputado huelguista de UD refirió también que esa “demagogia” va de la mano de no querer escuchar a la gente sobre el pedido de respeto a las leyes y el voto de los bolivianos que le dijeron que ya no puede repostularse en las elecciones del 2019.

“Ellos (MAS) se quieren preparar para las Elecciones sin escuchar que la gente quiere el respeto a su voto, entonces a ellos no les conviene hablar del 21-F y por eso van a tratar de minimizar y poner en el escenario coyuntural temas como el seguro de salud”, señaló Valdivia.

En este contexto, anuncio que las movilizaciones a partir del mes de enero serán contundentes con el objetivo de que el Movimiento Al Socialismo (MAS), escuche y desista de las Elecciones Primarias, que significa un gasto insulso para Bolivia.

ELIMINAR FILAS EN HOSPITALES

El vicepresidente del Estado Álvaro García Linera, en extensas declaraciones a la televisora estatal afirmó si las gobernaciones que no pueden administrar los hospitales de tercer nivel, como sucede con el Hospital de Clínicas de La Paz, transfieran esa responsabilidad al Gobierno Central y en un mes no habrá más pacientes en los pasillos, ni mala atención, como sucede actualmente.

“Ningún hospital está en nuestras manos, y al gobernador de La Paz le damos cada año 400 millones de bolivianos, que hará no sé, pero está claro que no invierte en salud”, puntualizó.

Recordó que los hospitales de tercer nivel son responsabilidad de las gobernaciones, que anualmente reciben prepuesto destinado a este servico público pero no invierten en salud, deficiencias que los pacientes le endilgan al gobierno.

“Por eso estamos debatiendo que en el seguro universal las gobernaciones que quieran nos pasen los hospitales de tercer nivel, si La Paz es incompetente y tiene gente en los pasillos dénnoslo el hospital, y dennos un mes y no van a encontrar un solo paciente en los pasillos, y no van a encontrar una sola cama que se esté desarmando y no van a encontrar unas ollas que se están pudriendo, y van a encontrar una atención digna, porque nosotros vamos a asumir el control, si nos lo permite la gobernación”, apuntó.

En esa línea, dijo que si otras gobernaciones, como la de Santa Cruz, creen que están haciendo bien en salud, no hay problema, «no las vamos a obligar», pero insistió en que si hay incompetencias en otras gobernaciones pasen esa responsabilidad al Gobierno Central.

