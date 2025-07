Ministro Montaño admite que el aeropuerto de Copacabana no es rentable

En ese sentido, dijo que se están realizando las gestiones y trámites necesarios para que una empresa privada opere en el aeropuerto con vuelos para trasladar turistas extranjeros o nacionales.

Fuente: ANF

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó que todos los aeropuertos del país son útiles y que se encuentran operando, pero el de Copacabana no es rentable porque no llegan vuelos comerciales ya que el diseño es para aeronaves pequeñas.

“Este aeropuerto se ha sido diseñado para pequeños aviones y, obviamente, mientras no haya pasajeros no habría rentabilidad y esa es la dificultad principal. BoA no opera porque se ha hecho un estudio económico comercial y los resultados son negativos”, afirmó la autoridad ante la consulta que hizo la ANF.

En 2022, este medio visitó la terminal aérea Tito Yupanqui que está ubicado en el camino a la localidad de Kasani del municipio de Copacabana, del departamento de La Paz, donde verificó que no opera desde 2018, cuando fue inaugurado por el entonces presidente Evo Morales.

“Es un aeropuerto muy especial, hemos hecho un trámite especial para que una empresa se dedique a hacer turismo en el sector y estamos habilitando los permisos correspondientes para que se pueda realizar vuelos turísticos”, señaló.

Con relación a los otros aeropuertos que fueron observados porque no operaban, Montaño dijo que todos son útiles y cumplen una función. Por ejemplo, en el caso de la terminal de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz fue usado durante los incendios forestales, en 2024, para el arribo de aeronaves que estaban mitigando el fuego.

Con relación al aeropuerto de Apolo, dijo que fue habilitado durante la época de lluvias el cual permitió el traslado de personas vía aérea ante el mal estado de las carreteras a causa del desborde de los ríos. Aunque señaló que la Alcaldía de esa región debió garantizar la cantidad necesaria de pasajeros, para que las aeronaves no viajen a media capacidad ya que hubiera generado pérdidas económicas.

“Si se habla en temas comerciales, nosotros hemos flexibilizado aquellos y hemos realizado algunos convenios para que BoA pueda llevar pasajeros. Por ejemplo, en Apolo, en época de lluvia no se puede transitar por el sector y hemos habilitado vuelos hacia esa región. La alcaldía ha garantizado los pasajeros correspondientes porque no podemos operar con vuelos vacíos o semillenos, porque habría una perdida económica y eso no podemos hacer”, explicó.

“Todos los aeropuertos de Bolivia tienen su utilidad correspondiente, el de San Ignacio de Velasco, el de San José de Chiquitos, por ejemplo, cuando hay incendios están totalmente operables ahí van los bomberos, van los helicópteros. Todos los aeropuertos tienen su utilidad”, sostuvo.

Anteriormente, el senador de Creemos Henrry Montero presentó una investigación en la que evidenció que, en los aeropuertos de Oruro, Chimoré, San Ignacio de Velasco, Alcantarí, Copacabana, Apolo, Ixiamas y Monteagudo, los aeropuertos presentan déficit económico

En el gobierno de Evo Morales se destinó Bs 971.670.465 para la construcción de esas obras, recursos que provienen del Tesoro General del Estado (TGN).