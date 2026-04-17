Rodrigo Paz dice que el 50% del contenido educativo lo definirá cada departamento

«Bolivia no es un país lineal, Bolivia es extraordinariamente diverso, y eso es una fuerza”, manifestó el presidente Rodrigo Paz.

Rodrigo Paz es presidente de Bolivia. Foto: Archivo Unitel

Fuente: Unitel

Durante su visita en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz señaló que Bolivia es diversa y por ello un 50% del contenido educativo tendrá un enfoque nacional; sin embargo, la otra mitad será definida en los departamentos.

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“En el tema educativo, 50% de la currícula tendrá una base en el ámbito de desarrollo desde el Gobierno central, porque somos un país, (…) tenemos que entender cómo es nuestra geografía, cuál es la diversidad cultural, y ese 50% tendrá una base desde el gobierno nacional, pero el otro 50% lo van a desarrollar los departamentos”, manifestó el presidente durante un encuentro privado este viernes.

El mandatario señaló que, de esta manera, los departamentos tendrán la capacidad definir las capacidades que tendrán los bachilleres en base a la realidad que viven.

“Que el departamento entienda que es potenciar su recurso humano, cada departamento tendrá esa opción de debatir en sus organizaciones, tanto públicas como privadas, o de representación civil, para crear ese recurso humano que se requiere”, añadió.

El mandatario señala que será una nueva forma de construir el país, “sin que una región imponga a la otra”.

Reiteró que cuando las nuevas autoridades sean posesionadas se trabajará de manera conjunta en base a las capacidades que tiene cada región y para profundizar sus ventajas competitivas.

“Bolivia no es un país lineal, Bolivia es un país extraordinariamente diverso, y eso es una fuerza, es una capacidad de desarrollo que tenemos que potenciar”, señaló.